Платнику єдиного податку: при зміні відомостей необхідно подати відповідну заяву

Платнику єдиного податку слід знати, що у разі зміни відомостей (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, податкової адреси, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності та ставок єдиного податку), зміни до реєстру платників єдиного податку вносяться в день подання платником відповідної заяви (п. 293.8 ПКУ), - інформують в Державній податковій інспекції у м. Сумах. Про це повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Відтак, у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.
У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку I і II груп до контролюючого органу не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
Слід пам’ятати, що у разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку III групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.