До послуг платників ПДВ - новий електронний сервіс

З метою надання допомоги платникам податків при виконанні ними вимог п.16 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» (із змінами і доповненнями) ДФС запроваджує новий електронний сервіс «Обмін розрахунками коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в електронному вигляді між контрагентами».
Про це інформує Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) на головній сторінці офіційного веб-порталу (http://sfs.gov.ua) у розділі електронного сервісу «Електронна звітність».
Вимоги до електронних документів для здійснення обміну та до засобів надсилання документів:
1. Формат документу повинен відповідати Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання (наказ Міністерства доходів і зборів від 29.11.2013 №729).
2. Формат транспортного повідомлення відповідає вимогам уніфікованого формату транспортного повідомлення при інформаційній взаємодії платників податків і ДФС.
3. Електронний документ надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку SOAP.
4. Для криптографічних перетворень використовуються сертифіковані засоби ЕЦП, що відповідають законодавству України. Такі засоби наразі використовуються для підписання і шифрування електронних документів, що подаються до ДФСУ.
Інструкція з використання програмного забезпечення розміщена на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням
http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/aktualni-novovvedennya/201249.html
Звертаємо увагу, що з 16.06.2017:
- підписання електронних документів для сервісу обміну розрахунками коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в електронному вигляді між контрагентами здійснюється окремим сертифікатом, призначеним для накладання електронного цифрового підпису:
Шлюз ДФС (Сервіс обміну документами 2017)-5792906.cer (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/aktualni-novovvedennya/201249.html);
- зашифрування електронних документів для сервісу обміну розрахунками коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в електронному вигляді між контрагентами здійснюється окремим сертифікатом, призначеним для шифрування:
Шлюз ДФС (Сервіс обміну документами 2017)-5792907.cer (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/aktualni-novovvedennya/201249.html).