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Новини
14:33
26 червня

Терміни подання повідомлення про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОПП

14:32
26 червня

Використання води принесло бюджету 1,4 млн. грн.

14:31
26 червня

До уваги громадян платників земельного податку!

12:26
26 червня

Конституція України за ступенем складності процедури внесення до неї змін є досить жорсткою

11:58
26 червня

У Чернівцях СБУ буде масово знешкоджувати "терористів" 26-27 червня

10:55
26 червня

Сторожинецький район: вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку

10:51
26 червня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–травні 2017 року

10:21
26 червня

Платнику єдиного податку: при зміні відомостей необхідно подати відповідну заяву

10:20
26 червня

До послуг платників ПДВ - новий електронний сервіс

10:18
26 червня

Нарахування та сплата ЄСВ фізичними особами – підприємцями

10:17
26 червня

Зміни до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

14:37
23 червня

Рятувальники деблокували з авто чоловіка, що постраждав внаслідок ДТП

12:56
23 червня

Якщо виникла потреба в отриманні податкової консультації

12:54
23 червня

Оновлену звітність з акцизного податку платники подають за липень

12:52
23 червня

Ліс, надра та вода принесли бюжету 3,7 млн. грн.

11:52
23 червня

У ратуші кадрові зміни

11:47
23 червня

Рятувальники провели навчання з ліквідації пожеж на "Калинці"

11:26
23 червня

На Буковині вогнеборці загасили дві пожежі

10:15
23 червня

За яких умов роботодавець може звільнити працівника без згоди профспілки

10:05
23 червня

Боротьба з хабарництвом на Буковині триває

09:23
23 червня

Через гру на музичному інструменті зарізали учасника АТО

09:04
23 червня

На Буковині набудували на 275,5 млн.грн.

09:02
23 червня

У Чернівцях відбудеться Чемпіонат України з автокросу

08:53
23 червня

Компенсації за відрядження у вихідні (святкові) дні

08:52
23 червня

Прокуратура домоглась суворішого покарання для винуватця ДТП

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Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
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Що, Де, Коли
26 червня о 15.00
в Ратуші (каб.202) відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука за участю Карлоса А. Гуерреро – керівника проекту «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах» та Катерини Оніліогву - керівника напрямку відкритих даних цього проекту, що спільно фінансується урядами США та Великобританії. Відбудеться підписання Меморандуму про співпрацю щодо створення для Чернівців порталу відкритих даних.
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Нарахування та сплата ЄСВ фізичними особами – підприємцями

Сьогодні, 10:18 / Коментарів: 0
Фізичні особи – підприємці, які є суб’єктами спрощеної системи оподаткування, нараховують єдиний внесок на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. Разом з цим, сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску – 704,0грн. (добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата - 3200,0 х 22%). Такі суб’єкти господарювання сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ – абз.3 част.8 ст.9 Закону про ЄСВ - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Для ФОП – суб’єктів спрощеної системи оподаткування першої групи сума ЄСВ не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до ст.24 Закону про пенсійне страхування, пропорційно до сплаченого єдиного внеску. Тобто, платники єдиного податку першої групи з 01.01.2017року сплачують єдиний внесок у розмірі не менше 352,0грн. (704,0грн. х 0,5).

Фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, ЄВ нараховують на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

При цьому, у разі неотримання доходу (прибутку) у звітному році, або в окремому місяці звітного року, платник зобов’язаний самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої зазначеним Законом. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Необхідно підкреслити, що відповідно до Закону про ЄСВ, єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
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