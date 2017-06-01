20.06.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 469 «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» (далі – Наказ № 469), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.05.2017 за № 653/30521.
Наказом № 469 затверджено зміни до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» (далі – Наказ № 553), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за № 932/29062, виклавши її у новій редакції.
Зокрема, Наказом № 469 передбачено, що фінансова звітність, яка подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України, є додатком ФЗ до Звіту та його невід’ємною частиною.
З оновленим текстом Наказу № 553 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).
Довідково: Наказ № 469 опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 20.06.2017 № 48.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ