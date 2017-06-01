На Буковині засудили 9 крадіїв залізничної колії

Сокирянський районний суд Чернівецької області підтримав позицію Кельменецької місцевої прокуратури та визнав винними 9 жителів Сокирянського району у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 185 КК України - інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Доведено, що впродовж квітня-жовтня 2015 року, діючи умисно, за попередньою змовою, зловмисники демонтували понад 140 метрів залізничної колії сполучення ст. «Дністер» - ст. Романківці та здійснили крадіжку матеріалів верхньої будови колії. Вказаними протиправними діями обвинувачені завдали збитків державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на загальну суму понад 18 тис. грн.
За скоєне суд призначив вісьмом зловмисникам покарання у вигляді обмеження волі. Водночас, на підставі ст.75 КК України їх звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком. Ще одного буковинця засуджено до 3 місяців арешту.