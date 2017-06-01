На Буковині організатори протиправної діяльності намагаються системно чинити опір законним діям прикордонників

Державна прикордонна служба України активно протидіє організаторам протиправної діяльності, які займаються незаконним переміщенням контрабандних товарів через державний кордон. Однак порушники вже системно намагаються чинити зухвалий спротив законним діям прикордонників - повідомляє прес-служба ДПСУ.
Зокрема, учора в Путильському районі в Чернівецькій області організатори протиправної діяльності, залучивши близько 70 людей, спробували заблокувати прикордонний наряд відділу «Селятин», аби відбити 18 ящиків сигарет, які прикордонники виявили на державному кордоні. Для блокування дій прикордонного наряду вони також залучили жінок та дітей.
Відмітимо, що лише за ці вихідні контрабандисти втратили сигарет та коштів на суму близько півмільйона гривень і така ситуація вкрай не до вподоби протиправним елементам.
Після чергового затримання прикордонниками 18 ящиків сигарет організатори протиправної діяльності спробували блокувати наряд, в тому числі перекривши дорогу легковим автомобілем. Підбурений натовп з місцевого населення категорично відмовлявся пропустити прикордонний автомобіль з вилученим контрабандним товаром.
На локалізацію ситуації люди не піддавалися, а кілька молодиків навіть вдалися до радикальних дій та спробували силою витягти сигарети з транспортного засобу, у зв’язку з цим прикордонний наряд змушений був здійснити кілька попереджувальних пострілів з табельної зброї.
Негайно на місце події разом із піднятими прикордонними резервами прибули і представники Національної поліції. Спільними діями прикордонний наряд розблокували.
За даним фактом направлено повідомлення до правоохоронних органів про виявлення ознак кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Державна прикордонна служба в чергове наголошує, що, незважаючи на будь-який супротив організаторів злочинних схем, заходи з посилення прикордонного режиму та протидії протиправній діяльності на кордоні триватимуть й надалі. В найближчий час дана ділянка буде значно посилена додатковими резервами прикордонного відомства.