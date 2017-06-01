На Буковині організатори протиправної діяльності намагаються системно чинити опір законним діям прикордонників

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:33
26 червня

Терміни подання повідомлення про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОПП

14:32
26 червня

Використання води принесло бюджету 1,4 млн. грн.

14:31
26 червня

До уваги громадян платників земельного податку!

12:26
26 червня

Конституція України за ступенем складності процедури внесення до неї змін є досить жорсткою

11:58
26 червня

У Чернівцях СБУ буде масово знешкоджувати "терористів" 26-27 червня

10:55
26 червня

Сторожинецький район: вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку

10:51
26 червня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–травні 2017 року

10:21
26 червня

Платнику єдиного податку: при зміні відомостей необхідно подати відповідну заяву

10:20
26 червня

До послуг платників ПДВ - новий електронний сервіс

10:18
26 червня

Нарахування та сплата ЄСВ фізичними особами – підприємцями

10:17
26 червня

Зміни до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

14:37
23 червня

Рятувальники деблокували з авто чоловіка, що постраждав внаслідок ДТП

12:56
23 червня

Якщо виникла потреба в отриманні податкової консультації

12:54
23 червня

Оновлену звітність з акцизного податку платники подають за липень

12:52
23 червня

Ліс, надра та вода принесли бюжету 3,7 млн. грн.

11:52
23 червня

У ратуші кадрові зміни

11:47
23 червня

Рятувальники провели навчання з ліквідації пожеж на "Калинці"

11:26
23 червня

На Буковині вогнеборці загасили дві пожежі

10:15
23 червня

За яких умов роботодавець може звільнити працівника без згоди профспілки

10:05
23 червня

Боротьба з хабарництвом на Буковині триває

09:23
23 червня

Через гру на музичному інструменті зарізали учасника АТО

09:04
23 червня

На Буковині набудували на 275,5 млн.грн.

09:02
23 червня

У Чернівцях відбудеться Чемпіонат України з автокросу

08:53
23 червня

Компенсації за відрядження у вихідні (святкові) дні

08:52
23 червня

Прокуратура домоглась суворішого покарання для винуватця ДТП

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
До боротьби з Чернівцями та чернівчанами долучили війсь ...Потяг Чернівці-Сучава курсуватиме двічі на день. Ціна к ...Рятувальники деблокували з авто чоловіка, що постраждав ...У ратуші кадрові зміниЯкщо виникла потреба в отриманні податкової консультаці ...Ліс, надра та вода принесли бюжету 3,7 млн. грн.Рятувальники провели навчання з ліквідації пожеж на "К ...Нескорена родина Купчанків з ДрачинцівНеповнолітня дитина отримує спадщину - податок сплачуют ...На Буковині вогнеборці загасили дві пожежіБоротьба з хабарництвом на Буковині триваєОновлену звітність з акцизного податку платники подають ...Нове місце роботи: соціальна пільгаУ Чернівцях рятувальники ліквідували 2 пожежіЕфект слизької гірки у Чернівецькому драмтеатрі
Що, Де, Коли
26 червня о 15.00
в Ратуші (каб.202) відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука за участю Карлоса А. Гуерреро – керівника проекту «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах» та Катерини Оніліогву - керівника напрямку відкритих даних цього проекту, що спільно фінансується урядами США та Великобританії. Відбудеться підписання Меморандуму про співпрацю щодо створення для Чернівців порталу відкритих даних.
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


Календар
«    Червень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Партнери

На Буковині організатори протиправної діяльності намагаються системно чинити опір законним діям прикордонників

Сьогодні, 09:49 / Коментарів: 0
На Буковині організатори протиправної діяльності намагаються системно чинити опір законним діям прикордонників


Державна прикордонна служба України активно протидіє організаторам протиправної діяльності, які займаються незаконним переміщенням контрабандних товарів через державний кордон. Однак порушники вже системно намагаються чинити зухвалий спротив законним діям прикордонників - повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зокрема, учора в Путильському районі в Чернівецькій області організатори протиправної діяльності, залучивши близько 70 людей, спробували заблокувати прикордонний наряд відділу «Селятин», аби відбити 18 ящиків сигарет, які прикордонники виявили на державному кордоні. Для блокування дій прикордонного наряду вони також залучили жінок та дітей.

Відмітимо, що лише за ці вихідні контрабандисти втратили сигарет та коштів на суму близько півмільйона гривень і така ситуація вкрай не до вподоби протиправним елементам.

Після чергового затримання прикордонниками 18 ящиків сигарет організатори протиправної діяльності спробували блокувати наряд, в тому числі перекривши дорогу легковим автомобілем. Підбурений натовп з місцевого населення категорично відмовлявся пропустити прикордонний автомобіль з вилученим контрабандним товаром.

На локалізацію ситуації люди не піддавалися, а кілька молодиків навіть вдалися до радикальних дій та спробували силою витягти сигарети з транспортного засобу, у зв’язку з цим прикордонний наряд змушений був здійснити кілька попереджувальних пострілів з табельної зброї.
Негайно на місце події разом із піднятими прикордонними резервами прибули і представники Національної поліції. Спільними діями прикордонний наряд розблокували.

За даним фактом направлено повідомлення до правоохоронних органів про виявлення ознак кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Державна прикордонна служба в чергове наголошує, що, незважаючи на будь-який супротив організаторів злочинних схем, заходи з посилення прикордонного режиму та протидії протиправній діяльності на кордоні триватимуть й надалі. В найближчий час дана ділянка буде значно посилена додатковими резервами прикордонного відомства.
СХОЖІ НОВИНИ:
На Буковині прикордонники виявили поблизу кордону понад 6,7 тисяч пачок сиг ...На Буковині прикордонники затримали 30 ящиків сигаретКонтрольний пост не сподобався контрабандистам на БуковиніСигарети та текстиль затримали за добу прикордонники на БуковиніНа Буковині поблизу кордону затримали двох осіб та підакцизні сигарети
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"