Житель Берегомета отримав смартфон за те, що не любить стояти в чергах

Анатолій Одочук з селища Берегомет, що на Буковині, став одним з 25 переможців другого туру акції “Смартфон за комуналку в Приват24”. Про це інформує press pressCV.
1 квітня 2017 року ПриватБанк запустив акцію “Смартфон за комуналку в Приват24”. За умовами акції будь-який клієнт, який оплачує комунальні послуги через Інтернет карткою MasterCard, може отримати новий телефон.“Дуже люблю ПриватБанк саме за можливість не стояти в чергах і робити все через Інтернет, - поділився своїми думками Анатолій Одочук. - Вже досить давно оплачую всі рахунки, в тому числі і комунальні, через Приват24. І дуже зрадів, коли дізнався, що за це ще й смартфони дарують ”.Акція “Смартфон за комуналку в Приват24” триватиме до 30 червня 2017 року.
Вже 50 клієнтів з різних областей України вже стали переможцями та отримали суперсучасні смартфони. Ще 25 таких смартфонів банк розіграє протягом червня. Результати розіграшу публікуються на сайті, а на переможця чекає вручення смартфона у головному відділенні ПриватБанку його міста.
Для того, щоб стати учасником акції жодних додаткових реєстрацій не потрібно. Все, що має зробити клієнт - це здійснити комунальний платіж з картки MasterCard в інтернет-банку Приват24 (веб-версія або мобільний додаток) протягом одного місяця на загальну суму від 500 грн.