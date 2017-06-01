Житель Глибоки завдав ножові поранення своєму знайомому

Після суперечки чоловік наніс удари ножем своєму гостю. Правопорушнику загрожує позбавлення волі до восьми років. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
22 червня каретою швидкої медичної допомоги до районної лікарні було доставлено 48-річного місцевого жителя. Лікарі у чоловіка діагностували проникаюче поранення грудної клітини.
До медичного закладу відразу виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що потерпілий перебував в гостях у свого знайомого. Після чого між чоловіками виникла суперечка, в ході якої господар будинку завдав своєму гостю ножове поранення.
Слідчі встановили особу-порушника. Ним виявився 36-річний житель районного центру. Зловмисник вже потрапляв в поле зору правоохоронців.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення правопорушнику підозри у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу.
За даним фактом призначено низку експертиз. Тримають слідчі дії.