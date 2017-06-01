10 тисяч євро контрабандисти пропонували прикордонникам за переміщення сигарет на кордоні з Румунією

Хабарем у 10 тисяч євро контрабандисти спробували підкупити прикордонників, аби отримати сприяння в переміщенні сигарет на кордоні з Румунією.
Як вже відмічалося, через суттєве посилення роботи прикордонних підрозділів у боротьбі з контрабандною діяльністю злочинці лише удосконалюють способи переміщення товарів. Для цього ними обладнуються сховки, відслідковуються прикордонні наряди, товар маскується поблизу кордону для подальшого переправлення, застосовуються технічні засоби тощо. При цьому непоодинокі випадки пропонування коштів прикордонникам, які несуть службу з охорони кордону.
Зокрема, вчора ввечері до прикордонного наряду від відділу «Селятин» Чернівецького загону, який складався з військовослужбовців строкової служби, підійшли двоє невідомих. Чоловіки відразу відкрили свої наміри, вони пропонували прикордонникам за грошову винагороду посприяти в переміщенні через кордон сигарет. На таку пропозицію невідомі отримали категоричну відмову. По даному факту військовослужбовці відразу повідомили керівництво підрозділу, а також поінформовано внутрішню безпеку та Нацполіцію.
Однак за декілька хвилин до кордону з боку Румунії під’їхав позашляховик. З нього вийшов чоловік та перекинув на український бік поліетиленовий пакунок, після чого з місця зник.
Група реагування від прикордонного підрозділу, яка прибула з представниками фіскальної служби для перевірки та фіксації даної інформації, оглянувши пакунок виявила в ньому грошові кошти. Загалом там знаходилося 10050 євро.
Про наміри порушників переправити на даному напрямку тютюнові вироби українські прикордонники також повідомили своїх румунських колег. Проведена по обидва боки кордону перевірки, ознак порушення не зафіксувала.
Наразі кошти вилучені та будуть передані представникам фіскальної служби, які також зможуть перевірити їх на предмет підробки .
Нагадаємо, що з початку цього року на державному кордоні прикордонники вже затримали майже 3,5 мільйонів пачок сигарет.