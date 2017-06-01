У Чернівцях спіймали грабіжника

23 червня близько опівночі до Чернівецького відділу поліції звернувся 55-річний житель обласного центру. Правоохоронцям чоловік повідомив, що перебуваючи на пероні залізничного вокзалу невідома особа відкрито заволодів його мобільним телефоном вартістю 3000 гривень.
На пошуки зловмисника були орієнтовані всі наряди поліції, які були задіяні для забезпечення публічної безпеки та порядку в Чернівцях.
Завдяки професійним діям працівники Управління патрульної поліції спільно з слідчо-оперативною групою спіймали грабіжника. Ним виявився 25-річний місцевий житель. Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Слідчі вилучили у порушника викрадений ним мобільний телефон. Наразі триває перевірка.