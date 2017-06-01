На Буковині двом українцям не вдалося підкупити прикордонний наряд

До прикордонного наряду, який ніс службу по охороні кордону, підійшли дві невідомі особи з проханням посприяти у протиправній діяльності на державному рубежі.
На таку пропозицію прикордонники Чернівецького загону категорично відмовилися. Натомість особи, отримавши відмову, намагались втекти. Однак прикордонники затримали їх біля загороджувального паркану. Для їх затримання військовослужбовці змушені були здійснити попереджувальний постріл вгору.
Затримані особи доставлені у відділ прикордонної служби для складання адміністративно-процесуальних документів.
Також стосовно порушників надіслано повідомлення до Національної поліції у Чернівецькій області. За результатами проведення попередніх оперативно-слідчих дій представниками Нацполіції будуть внесені відомості до ЄРДР за ознаками ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання службовій особі неправомірної вигоди».