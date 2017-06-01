Росіян в Україну будуть пускати лише за біометричними паспортами

Держприкордонслужба України наступного тижня надасть розрахунки з обладнання для забезпечення в'їзду росіян за біометричними паспортами, формально прикордонники вже готові приступати до цієї процедури, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.
Він зазначив, що для уникнення черг при введенні в'їзду за біометричними паспортами необхідно встановити в пунктах пропуску додаткове обладнання.
"Необхідно ще технічне облаштування, щоб не створювати черги на кордоні, тому що не вистачає технічних коштів, щоб на 100% забезпечити цю задачу. Але прикордонники над цим працюють, і вони нададуть буквально на наступному тижні свої розрахунки, і вони формально вже готові приступати до цієї процедури", - повідомив Турчинов
Також секретар РНБО підкреслив, що розглядає введення в'їзду за біометричними паспортами як тимчасову міру, яка буде діяти до введення візового режиму з Росією.
"Щоб поки уряд визначається з введенням візового режиму, забезпечити пропуск за біометричними паспортами і при перетині кордону росіянином, брати у нього ідентифікаційні ознаки (або відбитки пальців, або сітківку ока), така робота ведеться", - сказав він.
Турчинов висловив надію, що уряд профінансує цю роботу, а також додав, що у такому разі результат буде видно вже протягом місяця.
"Те, що у багатьох росіян немає біометричних паспортів, - їх питання. Нехай собі їх замовляють. Ми повинні надійно захищати кордон і чітко ідентифікувати тих, хто цей кордон перетинає, у першу чергу з країни-агресора", - сказав Турчинов.
Раніше Олександр Турчинов анонсував закон про спецперевірку українців з ОРДЛО і Криму, які хочуть використовувати безвізовий режим з ЄС.
"Дзеркало тижня"