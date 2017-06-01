Залишаємо Московський Патріархат через антиукраїнську позицію

Вихід з-під юрисдикції Московського Патріархату та перехід у підпорядкування Київського став набирати все більшої популярності.
Серед конкретних причин свого виходу з УПЦ (МП) віряни називають позицію духовенства, яке заперечує навіть сам факт російської воєнної агресії, антиукраїнську пропаганду у храмах, небажання священиків на місцях молитися за українське військо, за полеглих на Майдані та на Сході України. Очевидно, що таке налаштування кліриків суперечить очікуванням частини парафіян, адже чимало членів цієї конфесії брали участь у протестах, а їхні рідні служать і захищають незалежність України на передовій.
Цілком очікувано, що в УПЦ (МП) лунають голоси про «рейдерські захоплення» парафій, у той час, як в УПЦ (КП) ведуть мову про усвідомлення вірними потреби бути в «Українській Церкві» – обидва дискурси є зрозумілими і пропоновані ними узагальнення часто приховують за собою надзвичайно драматичні перипетії на місцях, гідні прискіпливого аналізу і всебічного розкриття.
Процес переходу громад від УПЦ (МП) триває. Лише протягом останніх кількох місяців ми стали свідками низки подій, які пояснюють причини та підтверджують достовірність інформації щодо переходу:
1. Вийти з-під юрисдикції Московського Патріархату і перейти у підпорядкування Київського. З такою пропозицією виступила частина релігійної громади Церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці, що знаходиться в Коломиї.
2. Розпорядження №277-од про реєстрацію статуту цієї релігійної організації у новій редакції підписав голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Того ж дня, у понеділок, місцеві жителі, які покинули УПЦ (МП) і перейшли до УПЦ (КП), увійшли до храму, де провели перше Богослужіння.
3. У селі Зоряне на Віньковеччині, що на Хмельниччині, 16 травня релігійна громада провела збори, на яких було прийнято рішення вийти з підпорядкування УПЦ (МП).
Причиною наведених вище подій послугувало те, що на Сході України з благословення священнослужителів Московського Патріархату воюють бойовики "ЛНР"/"ДНР", а Росія, використовуючи Московський Патріархат, займається пропагандою ідеології «русского мира». В УПЦ (МП) продовжують розробку стратегії і тактики дій з протидії спробам Верховної Ради України обмежити антиукраїнську діяльність вказаної релігійної організації, управління якою здійснюється з країни-агресора.
Більше того, станом на сьогодні, більше 100 громад перейшли з підпорядкування УПЦ (МП) до УПЦ (КП).Джерело