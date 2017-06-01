Віце-спікера ВР Оксану Сироїд, яка брала участь у "сміттєвому" голодуванні під адміністрацією президента на Банковій, забрала "швидка"

"Вранці їй стало погано. У неї низький рівень цукру у крові – 2,8 ммоль/літр, гіпоглікемія, брадикардія, гіпотонія, а також оперізуючі болі в животі із підозрою на панкреатит", - повідомили представники "Самопомочі".
Співчуваю Оксані, бажаю швидкого одужання. Олег Березюк тримається. Але рівень цукру у його крові також упав майже до критичної межі.
Як би там не було - голодування представників Самопомочі змусило світову спільноту звернути увагу на сміттєву облогу міста Лева, одно з найпрекрасніших міст України.
Тепер для багатьох стали зрозумілими причини сміттєвого скандалу.
Отже, що відбулось: агенти з команди БПП (читай: Порошенка) вчинили підпал Львівського міського сміттєзвалища, на якому загинули люди. Сміттєзвалище закрили у зв'язку з кримінальним провадженням. Вивозити сміття на інші сміттєзвалища-полігони Садовому було заборонено АП і Кабміном. В БПП запропонували: або ти (Самопоміч) вступаєш у коаліцію з БПП, НФ і голосуєш за "правильні" закони - або сядеш. Андрій Садовий на таку пропозицію не пристав. БПП накаляла ситуацію до найвищої межі - екологічного лиха. Над Львовом нависла катастрофа. Штучно створена Петром Порошенком і БПП проблема набула міжнародного розголосу.
Нарешті у високих кабінетах Києва вирішили аби Львів заплатив Львівській облраді (читай Порошенку) 300 млн. грн., а облрада надасть дозвіл вивезти сміття з міста на полігони Львівської області.
Переконаний, якби Андрій Садовий отак доступно розповів про цю проблему відразу - її б можна було уникнути значно раніше і без таких великих жертв.