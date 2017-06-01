У львів'ян хоч і невелика, але перемога

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя :
-Мабуть варто було вже давно пролобіювати тему львівського сміття на двох-трьох провідних телеканалах світу, щоб зрушити справу з мертвої точки. Заява мого товариша, голови фракції Самопоміч, Олега Березюка про початок голодування, долучення до голодного протесту віце-спікера парламенту Оксани Сироїд і вчорашнє оточення АП бойовиками Авакова стали останньою краплею, щоб почати "розкручувати" тему львівського сміття на у світових ЗМІ.
Першими про сміттєву облогу Львову почала розповідати світу міжнародна телекорпорація Euronews. Підключаються до висвітлення проблеми Львова польські й німецькі ЗМІ. І..., завдяки спільним зусиллям, облогу вдалось послабити. Кабмін видав розпорядження дозволити львів'янам вивозити сміття на полігони Львівської області. Але навіть таке незначне послаблення блокади дозволить, максимум, протягом двох тижнів вивільнити Львів від залежалого сміття.
Звісно, на цьому не слід зупинятись. Хочу запронувати Андрію Садовому deal - "зелена" молодь з країн ЄС приїздить до Львова на сортування сміття, а мер міста їм гарантує безкоштовне проживання і екскурсії по Львову.
Пане Андрію, згода?