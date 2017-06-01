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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:37
23 червня

Рятувальники деблокували з авто чоловіка, що постраждав внаслідок ДТП

12:56
23 червня

Якщо виникла потреба в отриманні податкової консультації

12:54
23 червня

Оновлену звітність з акцизного податку платники подають за липень

12:52
23 червня

Ліс, надра та вода принесли бюжету 3,7 млн. грн.

11:52
23 червня

У ратуші кадрові зміни

11:47
23 червня

Рятувальники провели навчання з ліквідації пожеж на "Калинці"

11:26
23 червня

На Буковині вогнеборці загасили дві пожежі

10:15
23 червня

За яких умов роботодавець може звільнити працівника без згоди профспілки

10:05
23 червня

Боротьба з хабарництвом на Буковині триває

09:23
23 червня

Через гру на музичному інструменті зарізали учасника АТО

09:04
23 червня

На Буковині набудували на 275,5 млн.грн.

09:02
23 червня

У Чернівцях відбудеться Чемпіонат України з автокросу

08:53
23 червня

Компенсації за відрядження у вихідні (святкові) дні

08:52
23 червня

Прокуратура домоглась суворішого покарання для винуватця ДТП

13:53
22 червня

До трудової книжки обов'язково вноситься запис про атестацію робочого місця

11:51
22 червня

У Чернівцях рятувальники ліквідували 2 пожежі

11:44
22 червня

Нескорена родина Купчанків з Драчинців

11:04
22 червня

Затверджено Стратегію удосконалення управління в сфері використання і охорони с/г земель державної власності

10:52
22 червня

За паркування на місцях для інвалідів - штраф -1700 грн.

09:19
22 червня

Удвічі більше чернівчан бажають дізнатись про власні доходи

09:18
22 червня

Антикорупційний сервіс «Пульс»" працює для платників

09:17
22 червня

До уваги неприбуткових організацій!

09:15
22 червня

Інформація для буковинців щодо невикористаної субсидії та її практичної монетизації

09:07
22 червня

На Буковині потяг протаранив легковик

09:03
22 червня

Потяг Чернівці – Сучава сприятиме буковинцям подорожувати до країн ЄС

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Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
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АНОНС! "Невидима варта"
АНОНС! "Невидима варта"
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.

21 червня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА.
Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
23 червня о 12:00
в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.
План заходу:
24 червня о 12.00
24 червня о 12.00
25 червня о 12.00
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
Початок вистави - 13.00
25 червня о 17.00
25 червня о 17.00
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Рятувальники деблокували з авто чоловіка, що постраждав внаслідок ДТП

Сьогодні, 14:37 / Коментарів: 0
Рятувальники деблокували з авто чоловіка, що постраждав внаслідок ДТП 23 червня об 11 годині 59 хвилин у Чернівцях на вул. Головній сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення двох автівок – «BMW» та «Renault» – постраждав чоловік. Від удару його затисло всередині машини «Renault», тому травмований не міг самостійно вибратися із транспортного засобу.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
За викликом на місце події було направлено рятувальників Групи пожежогасіння Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Надзвичайники розтиснули двері автомобіля та деблокували чоловіка. Після цього рятувальники на ношах доставили потерпілого до карети швидкої допомоги. Травмованого чоловіка госпіталізували у лікувальний заклад.

Рятувальники деблокували з авто чоловіка, що постраждав внаслідок ДТП
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