Оновлену звітність з акцизного податку платники подають за липень

Чернівецька ОДПІ повідомляє, що Міністерством фінансів України прийнято наказ від 24.04.2017 №451 «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку». Наказом вносяться зміни до форми декларації акцизного податку.
Змін зазнали розділи А, Б, В, Д.
У зв’язку зі скасуванням акцизного податку з роздрібного продажу пального з 01.01.2017 суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію пального, не заповнюють розділ II додатка 6 до декларації «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів». Цей розділ заповнюються лише при поданні суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібний продаж пального, уточнюючої декларації за відповідними операціями, що були здійснені до 1 січня 2017 року та задекларовані у звітності, поданій до 21 січня 2017 року.
Наказ №451 набрав чинності з 06.06.2017 р. Враховуючи норми частини другої п. 46,6 ст. 46 Податкового кодексу України, платники акцизного податку, вперше подають декларацію акцизного податку з урахуванням змін, внесених наказом №451, не пізніше 20 серпня 2017 року за липень 2017 року.
Більш детально про зміни у розділах декларації акцизного податку йдеться у листі ДФС України №15789/7/99-99-15-03-03-17 від 19.06.2017.