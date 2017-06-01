У ратуші кадрові зміни

Міський голова Олексій Каспрук у зв’язку з виробничою необхідністю призначив виконувачів обов’язків керівників двох підрозділів міської ради.
Розпорядженням міського голови обов’язки директора департаменту економіки міської ради покладені на Галину Войтович - заступника директора, начальника управління соціально-економічного розвитку департаменту економіки міської ради.
Про це повідомляє прес-служба міськради
Обов’язки начальника відділу охорони культурної спадщини покладені на Ірину Іким – провідного спеціалісту відділу охорони культурної спадщини міської ради. Діяльність Науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини припинено у зв’язку із реорганізацією
Наказом в.о. начальника відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради Ірини Іким з 22 червня ц.р. припинено діяльність Науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини на території міста Чернівців, у зв’язку з її реорганізацією.
Попередні накази відділу охорони культурної спадщини міської ради, якими затверджено склад Науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини на території міста Чернівців, втратили чинність.