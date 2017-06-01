Рятувальники провели навчання з ліквідації пожеж на "Калинці"

22 червня у Чернівцях було проведено тактико-спеціальні навчання з ліквідації пожежі на об’єктах з масовим перебуванням людей. Навчання проводилися на території найбільшого ринку області – «Калинівського ринку». Метою навчань було не тільки вдосконалення навичок рятувальників з ліквідації пожеж та загорянь, що можуть виникнути на торгівельних об’єктах великих площ з масовим перебуванням людей, а й відпрацювання спільних дій надзвичайників з працівниками місцевої пожежної команди та персоналом ринку.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Тактичний задум навчань передбачав гасіння умовної пожежі, котра виникла внаслідок короткого замкнення електропроводки в одному із торгових контейнерів. Оскільки на ринку такі ятки розміщені дуже близько одна до одної, за задумом, умовна пожежа швидко поширювалась та існувала загроза життю людей, котрі перебували на території. Тому спочатку теоретично було обговорено першочерговість дій адміністрації ринку за умови пожежі та правила проведення евакуації. Окрім цього, рятувальники мали змогу ознайомитися з розташуванням «Калинівського ринку», вивчити територію, щоб чітко знати, як найкраще діяти під час гасіння пожежі. Також для адміністрації та працівників ринку було проведено інструктаж з правил користування первинними засобами пожежогасіння.
По завершенні теоретичної частини учасники навчань приступили до відпрацювання практичних дій з гасіння умовної пожежі. У цьому етапі навчань взяли участь рятувальники трьох пожежних частин міста Чернівці та місцева пожежна команда «Калинівський ринок». Учасники навчань працювали у апаратах захисту органів дихання та зору. Завдяки чітким діям рятувальників та працівників місцевої пожежної команди умовну пожежу було ліквідовано.
По завершенні практичних відпрацювань було підбито підсумки навчань.
«Найбільш важливим завданням навчань було скоординувати дії всіх служб, щоб спільними зусиллями якнайшвидше ліквідувати пожежу. Варто також зазначити, що на об’єктах з масовим перебуванням людей гасіння пожеж завжди ускладнюється тим, що вогонь може одночасно загрожувати життю великої кількості людей. Тому важливо постійно вдосконалювати навички рятувальників з ліквідації таких пожеж, аби за умови реальної пожежі можна було якнайшвидше діяти», – зазначив начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації Управління ДСНС України у Чернівецькій області Василь Бабюк.