На Буковині вогнеборці загасили дві пожежі

Минулої доби у селі Хряцька Герцаївського району на хуторі Штрянга сталося загорання сміття на відкритій території. Пожежу помітили місцеві мешканці та зателефонували до Служби порятунку.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
На місце події було направлено вогнеборців державної пожежно-рятувальної частини № 13 з міста Герца. Оскільки існувала загроза перекидання полум’я на ліс, розташований неподалік, рятувальники вжили всіх заходів, щоб не допустити поширення вогню. Впродовж години пожежу було ліквідовано, у результаті полум’ям знищено сміття. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Ще одну пожежу рятувальники ліквідували у місті Сторожинець, де горіло сіно.