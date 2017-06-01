За яких умов роботодавець може звільнити працівника без згоди профспілки

Розірвання трудового договору з підстав, передбачених, зокрема, п. 1 ст. 40 КЗпП (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.
Рішення профспілки про ненадання згоди на розірвання трудового договору має бути обґрунтованим. У разі якщо в рішенні немає обґрунтування відмови в згоді на звільнення, роботодавець має право звільнити працівника без згоди виборного органу профспілки.
Розглядаючи трудовий спір, суд має з’ясувати, чи містить рішення профспілкового органу про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору правове обґрунтування такої відмови, і не вправі давати оцінку обґрунтованості самого рішення.
Лише за відсутності в рішенні обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання трудового договору власник або вповноважений ним орган має право звільнити працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).
Про це повідомляє Ірина ОЩИПКО начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.