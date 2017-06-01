Боротьба з хабарництвом на Буковині триває

Набрав чинності черговий вирок суду відносно осіб, що намагалися за хабар вирішити своє питання щодо перетину державного кордону.
Так, днями набрав чинності вирок Глибоцького суду, який зобов’язав іноземця сплатити штраф в розмірі 8,5 тисяч гривень за спробу дачі хабара у 200 гривень інспектору прикордонної служби.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Нагадаємо, що 6 червня цього року в пункті пропуску «Порубне» прикордонниками було зафіксовано спробу дачі неправомірної вигоди співробітнику прикордонного відомства. 29-річний іноземець намагався уникнути адміністративної відповідальності за перевищення терміну перебування в Україні, попередньо вклавши гроші у паспортні документи.
Варто зазначити, що з початку цього року прикордонниками Чернівецького загону було зафіксовано понад 15 випадків спроб дачі неправомірної вигоди. Особи, які намагалися в той чи інший незаконний спосіб, за допомогою коштів, вирішити свої питання, понесли відповідне покарання згідно чинного законодавства та сплатили чималі штрафи за свої ганебні вчинки.
Управління Чернівецького прикордонного загону звертається до громадян та подорожуючих не здійснювати провокативних дій щодо спроб дачі неправомірної вигоди та нагадує, що за таке порушення передбачена кримінальна відповідальність. А інспектори прикордонної служби, які відмовляються від будь-яких незаконних пропозицій, заохочуються преміями.