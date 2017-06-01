У Чернівцях відбудеться Чемпіонат України з автокросу

1 та 2 липня 2017р. відбудеться 3 етап Чемпіонату України з автомобільного кросу на МСЦ "Суперкрос", що знаходиться за адресою вул.Руська 226 В. :
- на спортивних легкових автомобілях;
- на спортивно-кросових автомобілях «багі»
- на спортивно-кросових автомобілях «міні-багі» - група 1ю-молодша віком від 5 до 10 років
- на спортивно-кросових автомобілях «міні-багі» - група 1ю-старша віком від 10 до 16 років.
Чемпіонат України проходить протягом декількох днів:
П’ятниця :
адміністративна та технічна перевірка та вільні тренування
Субота :
кваліфікаційні заїзди, які будуть вирішувати місця на старті спортсменів та перша серія фінальних заїздів (14.00-17.00);
Неділя :
фінальні серії заїздів та нагородження переможців змагань (9.30-15.00).
У вищевказаних змаганнях приймуть участь і Чернівецькі лідери автоспорту:
на легкових автомобілях – Сікорська Ірина, спортивно-кросових автомобілях «багі» - Петраш Павло, на спортивно-кросових автомобілях «міні-багі» - Ботук Нікіта, Скрипнікова Дар’я, Подгорний Сергій та інші спортсмени.