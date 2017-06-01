Компенсації за відрядження у вихідні (святкові) дні

Питання, пов’язанізі службовими відрядженнями, врегульовано ст. 121 КЗпП таПодатковим кодексом України (далі - Кодекс).

За абзацом шостим пп. 170.9.1 ПКУ суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також іншихосіб, що направляються у відрядженняпідприємствами, установами та організаціями, якіповністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів, визначаються КабінетомМіністрів України.

На виконання цієї норми КМУ ухвалив постанову від 02.02.2011 р. № 98, а Мінфін України видав наказ від 17.03.2011 р. № 362, яким викладено в новійредакціїІнструкцію про службовівідрядження в межах України та за кордон (далі - Інструкція).

Пунктом 7 Iнструкцiї визначено, що днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місцяпостійної роботи відрядженогопрацівника, а днем прибуття з відрядження - день прибуття транспортного засобу до місцяпостійної роботи відрядженогопрацівника.

За пунктом 8 Iнструкцiї на працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого вінвідряджений. Замістьдніввідпочинку, не використаних за час відрядження, іншіднівідпочинкупісля повернення з відрядження не надаються.

Якщо працівникспеціальновідряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочідні, то компенсація за роботу в цідні виплачується відповідно до чинного законодавства.

Отже, якщо в наказі про відрядженняпрацівника зазначено, що виконання ним роботи у відрядженні проводитиметься у вихідні чи святкові (неробочі) дні, то компенсація за роботу в цідні виплачується згідно зi ст. 107 КЗпП, за якою робота у святковий (неробочий, вихідний) день оплачується у подвійномурозмірі:

• відрядникам - за подвійнимивідряднимирозцінками;

• працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, - в розміріподвійної годинної або денної ставки;

• працівникам, які одержують місячний оклад, - у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий i неробочий день провадилася в межах місячної норми робочого часу, i в розміріподвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад місячну норму.

У такому розмірі оплачуються години, фактично відпрацьовані у святковий (неробочий чи вихідний) день.

Отже, для правильного нарахування заробітної плати працівниковіпотрібно зробити відповідні відмітки в табеліобліку робочого часу.

Щодо компенсацiї в тому разі, якщо працівниквідбуває чи прибуває з відрядження у вихідний день, то згідно з Інструкцією, якщо працівниквідбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку.

Якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження у вихідний день, то працівникові може надаватися інший день відпочинкувідповідно до законодавства у сфері регулювання трудових відносин.

Оскільки положення Інструкції є обов'язковими для підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів, госпрозрахунковіпідприємства питання, які стосуються гарантійпрацівникам за час відрядження, повинні врегулювати в колективному договорі, зокрема i щодо компенсаціїпрацівникам у випадку їхнього вибуття (прибуття) у відрядження.



Про це повідомляє Ірина ОЩИПКО начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

