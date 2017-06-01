ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА. Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають. Початок вистави - 13.00
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України. о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці. 14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
Сьогодні - Міжнародний Олімпійський день і День Державної служби
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається без різких змін. Минулої доби організовані російською владою бандформування на сході України продовжували застосовувати зброю проти українських захисників, котрі тримають оборону вздовж усієї лінії зіткнення. Так, минулої доби противник 29 разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах і один раз – по житлових кварталах прифронтового населеного пункту. Тричі окупанти здійснювали обстріли, застосовуючи заборонені пунктами Мінських угод міномети. Традиційно, ворог більш активно вдається до збройних провокацій за темної пори доби. Вчора в ході бойових дій двоє українських воїнів зазнали поранень.
Сейм Польщі разом з урядом прийняв новий законопроект про популяризацію працевлаштування та заснування ринку праці. Змінами передбачено введення оплати за реєстрацію заяви роботодавцю про намір найняти на роботу іноземця.
Запропоновані законом рішення стосуються іноземців, які виконують довгострокову роботу в Польщі. Зокрема, йдеться про громадян Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, України та Росії, які зможуть користуватися спрощеною процедурою доступу до ринку праці.
Відтепер, окрім права на роботу, введено дозвіл на сезонну роботу, що буде видавати староста на період восьми місяців протягом року.
Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії, введені за анексію Криму і дії Москви в конфлікті в Україні.
"Погоджено. ЄС має намір продовжити економічні санкції проти Росії за те, що вона в недостатній мірі виконує мінські домовленості", - написав голова Євроради Дональд Туск у своєму Twitter.
Увечері 22 червня в редакції інтернет-видання Страна.ua пройшов обшук. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання головного редактора видання Ігоря Гужви. За словами глави ГПУ, Гужва нібито вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика. Сам Гужва заявив, що справа, за якою проводилися обшуки, пов'язана з народним депутатом від Радикальної партії Дмитром Ліньком і повністю сфабрикована. У свою чергу нардеп Лінько заявив, що редакція видання Страна.ua шантажувала його.
З ранку до самого вечора небо у Чернівцях буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня йтиме дощ із грозою. До 29 градусів тепла за останні 130 років 23 червня: МАКС: 34.8° (1946) МІН: 7.5° (1950) Народний прогноз погоди: 23 червня вшановується пам'ять священномученика Тимофія Пруського. У народі день Тимофія називали мишачий писк. За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили і бачили у цю пору великі "зграї мишей" на подвір'ях, що не передвіщало нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища: якщо він піднімається стовпом - на ясну погоду, стелиться по землі - до негоди. А якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
Вчора наш сайт відвідали і читали 3148 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США -175, у Канаді -16, в Еспанії -52, в Італії - 48, у Нідерландах -45, у Польщі -14, в Росії -47, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 25, Франції -15, Німеччині -12, в Угорщині - 9, у Криму -16, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -11, Швеції - 9, Великобританії - 20, Китаю -3, Єгипті - 12, Туреччині - 11, Австралії - 1, Індії - 1, ОАЕ -3, Голандія - 15, Молдова - 5, Мексика - 2, Болгарія - 15
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