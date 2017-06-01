Прокуратура домоглась суворішого покарання для винуватця ДТП

Прокуратура Чернівецької області довела у суді апеляційної інстанції, що винуватець дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої буковинка отримала тяжкі тілесні ушкодження, має понести суворіше покарання.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Так, 30 грудня 2016 року 18-річний житель Герцаївського району Чернівецької області керуючи транспортним засобом марки «BMW-530» у стані алкогольного сп’яніння,допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки «FordFiesta», який рухався по вул. Винниченка в м. Чернівці. Жінка, яка перебувала за кермом даного автомобіля одержала тяжкі тілесні ушкодження, а саме розрив селезінки.
Крім цього, в результаті вказаної дорожньо-транспортної пригоди легкі тілесні ушкодження одержали водій та пасажир ще одного автомобіля.
За скоєне Першотравневий районний суд м. Чернівці призначив винуватцю ДТП покарання у виді 3 років позбавлення волі. Водночас, на підставі ст.75 КК України його було звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 2 роки.
Прокуратура Чернівецької області з вказаним рішенням категорично не погодилась та подала апеляційну скаргу.
Апеляційний суд Чернівецької області підтримав принципову позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та призначив обвинуваченому остаточне покарання у виді 3 років позбавлення волі.