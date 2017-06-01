Звернення Дональда Туска до українців українською мовою

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА. Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають. Початок вистави - 13.00
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України. о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці. 14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
Звернення Дональда Туска до українців українською мовою
Сьогодні, 17:31 / Коментарів: 0
Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя : -Це вже друге звернення президента Ради ЄС Дональда Туска українською мовою Саме тому, я виніс це відео окремим постом. Коли Дональд Туск, чи інші закордонні політики..., та й взагалі іноземці говорять українською мовою - я завжди згадую телепнів з Верховної Ради України, наших міністрів, які ще й досі не зуміли опанувати державну мову України. Відразу перед очима постають Антон Геращенко, Арсен Аваков, Береза-Бляхер, пихатий мер Дніпра Борис Філатов (його крилата фраза: "не понимаешь по-русски - это твоя проблема") інші тупі й ледачі українські чиновники. Хочаться порекомендувати їм брати приклад з президента Ради ЄС Дональда Туска. Браво, Дональде!