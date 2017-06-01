Ще раз повернуся до "потужної" зустрічі Петра Порошенка і Дональда Трампа

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя :
-Фахівці у сфері дипломатії вважають, що зустріч у форматі "drop-in" не є зустріччю по суті. А тим більше "потужною", "повноцінною" зустріччю, як намагається усіх переконати Петро Порошенко. Якщо правильно писати і називати речі своїми іменами, то приблизно так: "...в ході візиту Петра Порошенка до США він був представлений для знайомства з американським президентом Дональдом Трампом". Дослівно "drop-in" - зайти, зазирнути на мить.
Усім порошенколизам хочу зауважити ще одну важливу деталь. Під час і після цієї "потужної" зустрічі двох лідерів не було жодного українського журналіста. Ж О Д Н О Г О !!!
Коли віце-президент США Майк Пенс представив Петра Порошенка Дональду Трампу в Овальному кабінеті були журналісти з AP, Reuters, Bloomberg, TV FOX і NY Daily News. І прийшли вони не Порошенка слухати, а Трампа і його радника з питань національної безпеки Герберта МакМастера.
І виглядало це так:
Дональд Трамп і Герберт МакМастер дають щоденний брифінг обмеженому числу журналістів щодо питань нацбезпеки. Ключове питання - Сирія. На жаль, не Україна. У цей час віце-президент США Майк Пенс заводить в Овальний кабінет Петра Порошенка і представляє його Дональду Трампу. Вони рукопотиснулись. Трамп зродив заяву на 20 секунд, Порошенко говорив 2 хвилини. ЗАНАВІС!
Не розумію, для чого пускати оцю пафосну пилюку в очі і у вуха українців: "потужний", "фантастичний" візит, "повноцінна зустріч"...? Це ж як треба себе і нас не поважати?!?