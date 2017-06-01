Призов
До боротьби з Чернівцями та чернівчанами долучили військкомати.
Протистояння у Чернівецькій мерії добряче надокучило всім: політикам, містянам, громаді, прем`єру і президентові.
Якщо його не зупинити, то депутати разом з мером зруйнують місто, розкрадуть землю і майно та пустять всіх з торбами по світу.
Про моральні принципи цієї боротьби вже годі й говорити. Найніжніші обзивання один одного «брехунами», «подонками», «негідниками» та «мерзотниками» вже нікого не дивують. Щоправда, досі чомусь не побили один одному пики. А вже пора!..
Найстрашніше і найнебезпечніше те, що протистояння у мерії шкодить місту. Депутати, аби найбільше допекти Каспруку, не дозволяють йому сформувати команду управлінців.
За таких умов, голова міста неспроможний ефективно діяти і якісно вести господарку.
Досі Чернівці не мають повноцінного виконкому, а Каспрук не може призначити заступників. І що б там не говорили регіональні тушки 2013-14 рр., та самі регіонали у міськраді, а Кушнірик таки професійний господарник, який знає міську господарку і вміє організувати її діяльність. До того, на відмінну від «тушок», він з перших днів Майдану, на знак протесту проти політики Януковича, вийшов з партії регіонів і підтримав студентів. А Бешлей, тоді діяв на догоду регіоналам, і донині шкодить Чернівцям. Більше того, він підписав донос прокуророві на студентів Чернівецького Майдану. Вимагав їхнього покарання. І це було у грудні 2013 року. То хто тепер більший регіонал: Кушнірик, який разом зі всіма пішов на Майдан, чи Бешлей, який разом з регіоналами боровся проти студентів?!
Але насправді там, у міськраді, не йде війна між регіоналами і нерегіоналами (вони всі там однакові). Воюють ті, хто був при керівництві містом і розподілі благ, з тими, хто тепер на посадах. А у цій війні застосовуються будь-які методи: наклепи, брехня, підкупи, провокації і т. д.
Війна всіх зі всіма у міській раді досі не принесла перемоги жодній політичній силі чи клану. І, як не дивно, останнім часом до боротьби за повноту влади у Чернівцях і повалення супротивника залучені Збройні Сили України. Цього ніхто не чекав. Бо якщо їх не зупинити, то у місті скоро почнуться бойові дії із застосуванням стрілецької зброї, гармат, танків…
Отож сам міністр оборони України Полторак дав вказівку призвати на службу 5 чернівецьких офіцерів. З них 3 працівники міськради, 1 племінник мера Каспрука і 1 випадковий. Вибирали тих, хто нині міг і повинен би працювати на користь Чернівцям і чернівчанам. Тих, хто у команді з мером. Тих, кого вчили в Америці та Європі новим економічним підходам до міської господарки.
Аби не було сумніву, що вибір не випадковий, а зумисний, саме трьом молодим управлінцям вручили повістки у дворику мерії. Дозволили зібрати речі, попрощатися з рідними і відразу відправили на службу. Ця блискавична операція тривала лічені години. Ніхто не сподівався такої оперативності від міністра, комісара, ЗСУ. Отак би вони діяли в Криму і на Донбасі, не мала б Україна проблем.
Пам`ятаєте, як на початках війни на Донбасі депутатів міськради просили йти захищати Україну?.. Тоді зголосилися два депутати з «Самопомочі», Василь Максимюк з БПП «Солідарність» та заступник голови Олександр Паскар. І все. Інші втекли, переховувалися, йшли у глибоке підпілля. А Володимира Бешлея приписували аж у Києві, аби чернівецький комісар його не хвилював тут.
Коли закінчилася мобілізація і депутати заспокоїлися, вони вийшли з підпілля і знову розгорнули війну з мером, містом і містянами. Тепер використовується принцип політичного бумерангу. Якщо не вдалося мерові відправити на службу неугодних йому депутатів раніше, так ці ж невідправлені депутати, напевне, «зуміли» таки відправити в армію вірних Каспрукові управлінців.
Тільки-но мер призначив керівником департаменту економіки молодого вченого, кандидата економічних наук Степана Руденка, як йому відразу вручили повістку до війська.
Тільки-но взяли до буцегарні начальника відділу охорони культурної спадщини, і на її місце Каспрук запропонував молодого і перспективного спеціаліста, як тому відразу же вручили повістку та відправили в армію.
Аби мерові нашкодити якнайбільше, до армії призвали ще одного молодого спеціаліста з комп`ютерного програмування.
І, насамкінець, взяли в армію племінника Каспрука Павла.
Отож антимерська коаліція уже однозначно стала на стежку війни з ним. Тепер долучила міністерство оборони у свої союзники.
Кого візьме Каспрук собі у коаліцію? Поки що невідомо. Але одному проти всіх йому не впоратися.
З огляду на те, що депутати і мер перейшли межу мирного врегулювання своїх відносин у міськраді, вони всі мусять піти ГЕТЬ!
Інакше у Чернівцях до зими можуть початися бунти. Людям набридають їхні розбірки. Коли почнеться хаос, ніхто не буде питати, хто правий, а хто ні. Викидати у вікна з мерії будуть всіх.
Не доведи, Господи!
Петро Кобевко
Р.S. Вранці, 21 червня, біля залізничного вокзалу на ходу тролейбуса тріснуло колесо. Серед пасажирів є постраждалі. Ця аварія також є однією із причин депутатсько-мерської війни у Чернівцях.