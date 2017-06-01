До боротьби з Чернівцями та чернівчанами долучили військкомати.

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Затверджено Стратегію удосконалення управління в сфері використання і охорони с/г земель державної власності

10:52
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За паркування на місцях для інвалідів - штраф -1700 грн.

09:19
22 червня

Удвічі більше чернівчан бажають дізнатись про власні доходи

09:18
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Антикорупційний сервіс «Пульс»" працює для платників

09:17
22 червня

До уваги неприбуткових організацій!

09:15
22 червня

Інформація для буковинців щодо невикористаної субсидії та її практичної монетизації

09:07
22 червня

На Буковині потяг протаранив легковик

09:03
22 червня

Потяг Чернівці – Сучава сприятиме буковинцям подорожувати до країн ЄС

08:55
22 червня

Цьогоріч за субсидіями звернулося більше буковинців нім минулого року

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21 червня

ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА МІСТА ЧЕРНІВЦІ МОЖЕ ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗ ГАЗУ

14:46
21 червня

Цьогоріч власний податковий номер отримали понад 4 тисячі чернівчан

14:45
21 червня

Нове місце роботи: соціальна пільга

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21 червня

Як новоствореному платнику податків стати на облік в органах ДФС

14:37
21 червня

На Буковині через укус змії до лікарні госпіталізовано дитину

13:44
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13:13
21 червня

Аліменти визнали власністю дитини та збільшили їх мінімальний розмір

11:20
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11:19
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Сплачуємо податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

11:18
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21 червня

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Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
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АНОНС! "Невидима варта"
АНОНС! "Невидима варта"
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.

21 червня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА.
Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
23 червня о 12:00
в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.
План заходу:
24 червня о 12.00
24 червня о 12.00
25 червня о 12.00
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
Початок вистави - 13.00
25 червня о 17.00
25 червня о 17.00
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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До боротьби з Чернівцями та чернівчанами долучили військкомати

Сьогодні, 13:58 / Коментарів: 3
До боротьби з Чернівцями та чернівчанами долучили військкомати Призов
До боротьби з Чернівцями та чернівчанами долучили військкомати.
Протистояння у Чернівецькій мерії добряче надокучило всім: політикам, містянам, громаді, прем`єру і президентові.
Якщо його не зупинити, то депутати разом з мером зруйнують місто, розкрадуть землю і майно та пустять всіх з торбами по світу.
Про моральні принципи цієї боротьби вже годі й говорити. Найніжніші обзивання один одного «брехунами», «подонками», «негідниками» та «мерзотниками» вже нікого не дивують. Щоправда, досі чомусь не побили один одному пики. А вже пора!..
Найстрашніше і найнебезпечніше те, що протистояння у мерії шкодить місту. Депутати, аби найбільше допекти Каспруку, не дозволяють йому сформувати команду управлінців.
За таких умов, голова міста неспроможний ефективно діяти і якісно вести господарку.
Досі Чернівці не мають повноцінного виконкому, а Каспрук не може призначити заступників. І що б там не говорили регіональні тушки 2013-14 рр., та самі регіонали у міськраді, а Кушнірик таки професійний господарник, який знає міську господарку і вміє організувати її діяльність. До того, на відмінну від «тушок», він з перших днів Майдану, на знак протесту проти політики Януковича, вийшов з партії регіонів і підтримав студентів. А Бешлей, тоді діяв на догоду регіоналам, і донині шкодить Чернівцям. Більше того, він підписав донос прокуророві на студентів Чернівецького Майдану. Вимагав їхнього покарання. І це було у грудні 2013 року. То хто тепер більший регіонал: Кушнірик, який разом зі всіма пішов на Майдан, чи Бешлей, який разом з регіоналами боровся проти студентів?!
Але насправді там, у міськраді, не йде війна між регіоналами і нерегіоналами (вони всі там однакові). Воюють ті, хто був при керівництві містом і розподілі благ, з тими, хто тепер на посадах. А у цій війні застосовуються будь-які методи: наклепи, брехня, підкупи, провокації і т. д.
Війна всіх зі всіма у міській раді досі не принесла перемоги жодній політичній силі чи клану. І, як не дивно, останнім часом до боротьби за повноту влади у Чернівцях і повалення супротивника залучені Збройні Сили України. Цього ніхто не чекав. Бо якщо їх не зупинити, то у місті скоро почнуться бойові дії із застосуванням стрілецької зброї, гармат, танків…
Отож сам міністр оборони України Полторак дав вказівку призвати на службу 5 чернівецьких офіцерів. З них 3 працівники міськради, 1 племінник мера Каспрука і 1 випадковий. Вибирали тих, хто нині міг і повинен би працювати на користь Чернівцям і чернівчанам. Тих, хто у команді з мером. Тих, кого вчили в Америці та Європі новим економічним підходам до міської господарки.
Аби не було сумніву, що вибір не випадковий, а зумисний, саме трьом молодим управлінцям вручили повістки у дворику мерії. Дозволили зібрати речі, попрощатися з рідними і відразу відправили на службу. Ця блискавична операція тривала лічені години. Ніхто не сподівався такої оперативності від міністра, комісара, ЗСУ. Отак би вони діяли в Криму і на Донбасі, не мала б Україна проблем.
Пам`ятаєте, як на початках війни на Донбасі депутатів міськради просили йти захищати Україну?.. Тоді зголосилися два депутати з «Самопомочі», Василь Максимюк з БПП «Солідарність» та заступник голови Олександр Паскар. І все. Інші втекли, переховувалися, йшли у глибоке підпілля. А Володимира Бешлея приписували аж у Києві, аби чернівецький комісар його не хвилював тут.
Коли закінчилася мобілізація і депутати заспокоїлися, вони вийшли з підпілля і знову розгорнули війну з мером, містом і містянами. Тепер використовується принцип політичного бумерангу. Якщо не вдалося мерові відправити на службу неугодних йому депутатів раніше, так ці ж невідправлені депутати, напевне, «зуміли» таки відправити в армію вірних Каспрукові управлінців.
Тільки-но мер призначив керівником департаменту економіки молодого вченого, кандидата економічних наук Степана Руденка, як йому відразу вручили повістку до війська.
Тільки-но взяли до буцегарні начальника відділу охорони культурної спадщини, і на її місце Каспрук запропонував молодого і перспективного спеціаліста, як тому відразу же вручили повістку та відправили в армію.
Аби мерові нашкодити якнайбільше, до армії призвали ще одного молодого спеціаліста з комп`ютерного програмування.
І, насамкінець, взяли в армію племінника Каспрука Павла.
Отож антимерська коаліція уже однозначно стала на стежку війни з ним. Тепер долучила міністерство оборони у свої союзники.
Кого візьме Каспрук собі у коаліцію? Поки що невідомо. Але одному проти всіх йому не впоратися.
З огляду на те, що депутати і мер перейшли межу мирного врегулювання своїх відносин у міськраді, вони всі мусять піти ГЕТЬ!
Інакше у Чернівцях до зими можуть початися бунти. Людям набридають їхні розбірки. Коли почнеться хаос, ніхто не буде питати, хто правий, а хто ні. Викидати у вікна з мерії будуть всіх.
Не доведи, Господи!
Петро Кобевко
Р.S. Вранці, 21 червня, біля залізничного вокзалу на ходу тролейбуса тріснуло колесо. Серед пасажирів є постраждалі. Ця аварія також є однією із причин депутатсько-мерської війни у Чернівцях.
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Сьогодні, 15:36 - Муженко з написав(ла): в матеріалі
Віддайте в армію, на кухню, Ярослава Городенського !
Сьогодні, 16:59 - Віталій з написав(ла): в матеріалі
Як завжди усім не задоволені. Не призивають посадовців погано, призивають також не добре. Захист Батьківщини обовязок кожного і того хто в міській раді і того хто публікує такі статті.
Сьогодні, 17:33 - Володимир Шведюк. Військовий комисар з написав(ла): в матеріалі
Хочу сказати окремо панові Петру та всій Буковинській громаді що з Чернівецької області до лав Збройних сил України було призвано 15 офіцерів запасу. Це найкращі хлопці, які не скиглили та не шукали різноманітних причин уникнути призову (в тому числі прикриваючись своїми посадами та впливовими родичами). В число призваних офіцерів ввійшло два представники Міської Ради. Це говорить про високу ПАТРІОТИЧНІСТЬ ТА СВІДОМІСТЬ команди мера Каспрука О.П.
А Вам пане Петро хочу сказати що Збройні сили України в Ваші різні політичні ігри не грають, трохи не до того - в країні йде війна.
З поваго В.ШВЕДЮК.
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