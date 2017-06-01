Трудова книжка є основним документом про трудову діяльністьпрацівника, що підтверджує стаж роботи. На підставізаписів, які вносяться до трудової книжки, підтверджується стаж роботи, який за чинним законодавством ураховується для призначення пенсій, надання пільг тощо.
Відповідно до п. 2.14 Iнструкцiї № 58, якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, i має відповідати найменуванню Списків виробництв, робіт, професій, посад i показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.
Показники, зазначені в цих Списках, обов'язково мають бути підтверджені в картіоцінки умов праці робочого місця за результатами атестації i можуть записуватися в дужках.
Отже, якщо працівник має право на пенсію на пільгових умовах, то до трудової книжки обов'язково вноситься запис про атестацію робочого місця на підтвердження цього права.
Згідно з п. 2.5 Iнструкцiї з кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення i звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити працівникапідпідпис в особовійкартці, в якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки (вкладиша).
Крім того, відповідно до ст. 49 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівникові на його вимогу довідку про роботу на підприємстві, в установі, організаціїіз зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи i розмірузаробітної плати.
Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання i видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації. .
За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання i видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках - іншувідповідальність.
Про це повідомляє Галина ПШЕНИЧКО головний спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.