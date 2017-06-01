ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ

Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему. Влада президента обмежена Конгресом, а конгресмени днями прийняли новий пакет санкцій проти Росії - як покарання за спробу визначити результати виборів у США.Удар по російській економіці
Попередній пакет санкцій визначали укази президента Обами. Путін оцінив втрати для російської економіки від них у 50 млрд. доларів на рік. Неприємно, але не критично. Новий президент США Трамп отримав можливість скасувати укази президента попереднього, і вже зробив натяк на те, що хотів би антиросійські санкції послабити. Але ситуація змінилася докорінно: новий пакет санкцій американський Конгрес оформив як закон, котрий президент скасувати не має права.
За оцінками фахівців, впродовж трьох років нові санкції здатні зруйнувати економіку РФ, якій відрізали можливості зарубіжних інвестицій. Правда, росіяни погрожують власними силами подолати технологічну відсталість від Заходу, проте віри їхнім погрозам у світі немає. Недарма повідомлення зі США про новітній удар по економіці РФ обвалило акції на російському фондовому ринку. За один день Росії втратила 340 млрд. рублів! У Газпрому вже немає грошей на будівництво другої черги "Північного потоку", яка дозволила б постачати газ в Західну Європу в обхід України. Накрилися й інші важливі проекти...
Для простих росіян це означає помітне погіршення їхнього повсякденного життя. Рубль втрачатиме свою вартість, підвищення зарплат і пенсій годі й очікувати. Тому авторитет Путіна падатиме стрімко. До того ж, путінське оточення, яке тримає накрадені гроші у західних банках, шукатиме можливостей позбавитися дискредитованого "національного лідера". Про новий президентський термін тому варто забути, невдовзі мова йтиме для нього лише про збереження життя і свободи.
Чи можуть американці скасувати санкції? Звичайно, але для цього Путін повинен припинити втручання у внутрішнє життя західних країн, забратися із Сирії - і, головне, вивести війська з Донбасу і повернути Крим Україні. Колишній чекіст зрозумів, що жартувати з ним не будуть, і почав шукати прийнятні для себе варіанти.Поразка прирівнюється до смерті
З Москви вже лунають натяки на те, що Донбас вона Україні повернути може, а за це Україна повинна визнати Крим за Росією. Цей варіант вже озвучували деякі наші парламентарі й відставні дипломати. Але офіційний Київ позицій не змінює: Крим - це Україна. І тут нас підтримує весь світ. Але для Путіна такий варіант смертельно небезпечний. Адже масову підтримку власного бидла він отримав, вкравши півострів в українців. "Крим наш!" для тупого московського шовінюги важливішій за "Отче наш".
Якщо Крим повернути Україні, то Путіна необхідно судити Гаазьким трибуналом за брутальну руйнацію всієї системи міжнародних відносин і злочини, вчинені окупантами проти корінного населення півострова. До того йде, але визнати неминучість розплати за скоєне Путін не може. Дехто з оглядачів упевнений, що найкращим варіантом для відставного підполковника була би куля в лоб, але на таке здатні лише справжні офіцери, а не жандармські покидьки. Втім, організувати таку кулю можуть і люди з путінського оточення - вони мають більш ніж серйозні мотиви. Глибока ізоляція Росії зажене їх у глухий кут, а це означає повний крах сподівань на вічне розкішне життя.
Починаючи серію авантюр, Путін зовсім не очікував тих результатів, які отримав. Йому не вдалося зламати Україну, навпаки, наш народ згуртувався у боротьбі проти агресора і остаточно розірвав пуповину, що століттями пов'язувала його з Росією. Україна поступово входить в Європу. На листопад заплановане виділення нашій державі багатьох мільярдів доларів п'ятирічного "Плану Маршала", який дозволить економіці розвиватися швидкими темпами. А відтак - зростатиме життєвий рівень простих українців, і московська пропаганда втратить свої останні козирі.
Україна рухається вперед, а путінська Росія відкочується назад. Хіба цього очікував кремлівський недо-імператор, захоплюючи Крим? Переоцінив себе і недооцінив нас. Саме час лисому витягати пістолет, заганяти набій у ствол, і прикладати його до скроні. Сам цього не зробить, знайдуться бажаючі "допомогти". Гріх самогубства для злочинця такого масштабу вже нічого не міняє: Антихристу немає місця у царстві небесному.
Ігор Буркут, політолог