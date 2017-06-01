НА СНЯТИНЩИНІ ПРАВООХОРОНЦІ ЗНАЙШЛИ РЕКОРДНІ МАКОВІ ПЛАНТАЦІЇ

Правоохоронці Снятинщини задокументували найбільше, поки що, насадження маку на присадибній ділянці жительки с. Тулова Снятинського району, де виявили та вилучили 473 рослини.
На городі мешканки с.Залуччя-Долішнє виявлено 372 рослини снодійного маку, інформує Фіртка з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.
Також, на територіях двох господарств, що в Коломийському та Косівському районі, дільничні офіцери поліції виявили та вилучили понад 670 рослин снодійного маку, які місцеві мешканці вирощували на власній присадибній ділянці.
Наразі незаконно вирощувані рослини вилучено та направлено на дослідження. За цими фактами розпочато кримінальні провадження згідно ч.1 ст. 310 Кримінального кодексу України (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п’ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин), що карається штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Правоохоронці і надалі проводитимуть комплекс оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на протидію незаконному вирощуванню нарковмісних рослин. Винуватців притягатимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності.Джерело