На відміну від США і Овального кабінету, в Раді ЄС у Брюсселі Петро Порошенко почуває себе більш комфортно

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя :
-Якщо Трамп не захотів вшанувати президента України Петра Порошенка українським прапором, то президент Ради ЄС Дональд Туск зробив це, а також провів Порошенка по червоній доріжці для сьогоднішніх гостей Ради ЄС.
Мета візиту Петра Порошенка до Брюсселю - поділитись враженнями від поїздки до США, розповісти про плани змінити назву і формат АТО та обговорити робочі питання щодо майбутнього саміту Україна - ЄС, який відбудеться у Києві 12-13 липня.
А так, нічого особливого. Ну, можу іще 101-й раз повторити, що ЄС не зніматиме санкцій з Росії.