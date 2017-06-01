Учні та студенти за проїзд у тролейбусах у Чернівцях платитимуть по гривні

Учні всіх навчальних закладах за проїзд у тролейбусах у Чернівцях платитимуть по гривні. Відповідне рішення ухвалив виконком Чернівецької міської ради.
"Вартість проїзду у міському електричному транспорті (тролейбусах) для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, незалежно від форм власності, у розміні 1 грн за одну поїздку на період навчального року, для учнів шкіл – у розмірі 1 грн за 1 поїздку на весь календарний рік", - ідеться у рішенні.
Тролейбусному управлінню з бюджету передбачено відшкодування.
Для учнів передбачено виготовити відповідні квитки.
Рішення набирає чинності з 1 липня.
Нагадаємо, з першого квітня у Чернівцях подорожчала вартість проїзду у тролейбусах до 2 грн.