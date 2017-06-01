У Чернівцях рятувальники ліквідували 2 пожежі

22 червня о 04 год. 20 хв. надійшло повідомлення про пожежу у Чернівцях на вул. Південно-Кільцевій. На момент виявлення пожежі очевидцями, вогнем вже було повністю охоплено дерев’яний літній майданчик ресторану, де виникла пожежа, та покриття будівлі, на яке перекинулося полум’я з альтанок.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Швидкому розповсюдженню вогню сприяло те, що конструкції літнього майданчика були дерев’яними. До того ж, існувала загроза подальшого розповсюдження полум’я на поруч розташовані будівлі. До ліквідації пожежі залучалися рятувальники Групи пожежогасіння Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, державної пожежно-рятувальної частини № 1 та державної пожежно-рятувальної частини № 2 міста Чернівці у складі 23 чоловік особового складу на 8 одиницях техніки. Протягом години пожежу було локалізовано та ліквідовано на площі 475 кв.м. У результаті вогнем знищено літній майданчик ресторану, пошкоджено перекриття, покриття сусідньої будівлі, на яку перекинулася пожежа. Завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів від вогню було врятовано приміщення, в якому розташовувалися стоматологія та аптека, та будівлю ресторану. Причина пожежі встановлюється.
Окрім цього, ввечері 21 червня на вул. Сосюри у Чернівцях горіло сміття на відкритій території. Площа пожежі була невелика, її ліквідували вогнеборці Групи пожежогасіння Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.