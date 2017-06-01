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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:53
22 червня

До трудової книжки обов'язково вноситься запис про атестацію робочого місця

11:51
22 червня

У Чернівцях рятувальники ліквідували 2 пожежі

11:44
22 червня

Нескорена родина Купчанків з Драчинців

11:04
22 червня

Затверджено Стратегію удосконалення управління в сфері використання і охорони с/г земель державної власності

10:52
22 червня

За паркування на місцях для інвалідів - штраф -1700 грн.

09:19
22 червня

Удвічі більше чернівчан бажають дізнатись про власні доходи

09:18
22 червня

Антикорупційний сервіс «Пульс»" працює для платників

09:17
22 червня

До уваги неприбуткових організацій!

09:15
22 червня

Інформація для буковинців щодо невикористаної субсидії та її практичної монетизації

09:07
22 червня

На Буковині потяг протаранив легковик

09:03
22 червня

Потяг Чернівці – Сучава сприятиме буковинцям подорожувати до країн ЄС

08:55
22 червня

Цьогоріч за субсидіями звернулося більше буковинців нім минулого року

15:33
21 червня

ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА МІСТА ЧЕРНІВЦІ МОЖЕ ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗ ГАЗУ

14:46
21 червня

Цьогоріч власний податковий номер отримали понад 4 тисячі чернівчан

14:45
21 червня

Нове місце роботи: соціальна пільга

14:40
21 червня

Як новоствореному платнику податків стати на облік в органах ДФС

14:37
21 червня

На Буковині через укус змії до лікарні госпіталізовано дитину

13:44
21 червня

Утвердження гендерної рівності в суспільстві

13:13
21 червня

Аліменти визнали власністю дитини та збільшили їх мінімальний розмір

11:20
21 червня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили майже 5 млн. грн.

11:19
21 червня

Сплачуємо податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

11:18
21 червня

Перелік виплат роботодавців, на які не нараховується ЄСВ

11:10
21 червня

Прикордонники на Буковині затримали 3 індусів, які прямували в ЄС

11:08
21 червня

Жителі Сокирянщини звернулися до прокуратури щодо доцільності розподілу земельних ділянок

11:01
21 червня

Чернівецькі та румунські прикордонники завадили порушникам переправити сигарети через кордон

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Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
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АНОНС! "Невидима варта"
АНОНС! "Невидима варта"
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.

21 червня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА.
Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
23 червня о 12:00
в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.
План заходу:
24 червня о 12.00
24 червня о 12.00
25 червня о 12.00
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
Початок вистави - 13.00
25 червня о 17.00
25 червня о 17.00
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Нескорена родина Купчанків з Драчинців

Сьогодні, 11:44 / Коментарів: 0
Нескорена родина Купчанків з Драчинців Я народилася 1940 року в мальовничому селі Нові Драчинці на Кіцманщині в родині заможних і працьовитих господарів. Мій дідусь, Нестор Іванович Купчанко, разом з бабусею Саветою Михайлівною виховали чотирьох синів: Олександра, Сильвестра, Євгена, Івана, та дочку Сільвію. Дідусь мріяв дати дітям належну освіту, але селянину-українцю в роки румунської окупації зробити це було дуже важко. Тільки син Євген, після закінчення сільської школи зміг продовжити навчання в гімназії та здобути вищу освіту.
Євген, 1914 р.н., наприкінці 1930-х років вступає до лав ОУН (псевдо “Максим”). 1940 року, коли в селі Нові Драчинці школа перейшла на викладання українською мовою, його призначають директором. З липня 1941 року працював вчителем на Івано-Франківщині.
На Буковину Євген - “Максим” повернувся у квітні 1944 року. Тут включається в збройну боротьбу за Самостійну Україну. Очолює боївку, бійці якої постійно вели бої з каральними групами НКВД. У червні призначений районовим провідником ОУН Вашковеччини, а у жовтні 1944 року - повітовим провідником ОУН Вашковеччини (Сторожинеччини) під псевдо «Аскольд».
28 квітня 1945 року загинув, натрапивши на засідку, влаштовану військовими НКВД та бійцями (ястрибками) винищувального батальйону під командуванням лейтенанта НКВС Погрівова.
Ще не висохли материнські сльози, як прийшла ще одна страшна звістка про смерть сина Івана.
Іван - 1919 р.н., продовжуючи справу старшого брата, мужньо воював в УПА, в підпіллі разом з «Аскольдом». Мав псевдо «Сокіл». Його мертве тіло чекісти кинули на фіру і повезли в ліс. Червонопогонники ще довго знущались над ним, копали мертве тіло своїми кирзаками, топтались на грудях. Потім чекісти викопали яму і закопали понівечене тіло по шию так, що голова була над землею, щоб люди бачили, як радянська влада розправляється зі своїми ворогами. Однієї темної ночі друзі відкопали тіло і поховали на сільському цвинтарі.
Сільвія, 1928р.н., була у сім'ї наймолодшою. Вродлива, слухняна, роботяща, вона була для матері найбільшою надією. Мати думала, що донька, на відміну від синів, ніколи її не покине. Але Сільвія, як її старші брати, також пішла до УПА. Під псевдонімом "Анка" дівчина виконувала надзвичайно ризиковані доручення. Вона була зв'язковою та розвідницею, і часто боса, без їжі й води, без відпочинку долала величезні відстані, щоб вчасно доставити важливі повідомлення чи накази. Останнім її бойовим завданням була доставка пошти в далекі Карпати. На Яблуницькому перевалі потрапила в засідку НКВС, і, щоб не здатись живою, підірвала себе гранатою.
Старший син Олександр, 1908 р.н., воював на фронті з німцями і пропав безвісти.
Після загибелі Євгена та Івана енкаведисти в листопаді 1946 року спалили маєток Купчанків. Безпорадні батьки, втративши житло, перебралися до свого старшого сина, мого батька - Сильвестра, 1911 р.н., який з родиною жив окремо. Членом УПА не був, але покарання не обминуло і нашу сім'ю.
Пізно вночі 21 жовтня 1947 року до нашої хати навідались енкаведисти, провели ретельний обшук і наказали всім нам негайно збиратися в дорогу, на спецпоселення. Невдовзі моїх батька, маму, яка була на останньому місяці вагітності, півторарічного братика та мене, семирічну дівчинку, а також дідуся Нестора повели до вантажної автомашини. А моїй бабусі Саветі вдалося втекти.
Була холодна пізня осінь. Нашу родину везли аж за Урал у холодному товарному вагоні. Їхали більше місяця. Потім знесилених ще довго гнали пішки. На новому місці на нас чекали бетонні холодні бараки, стіни й стеля яких були вкриті інеєм. В один барак вселяли 16 сімей, і саме в такому помешканні відразу по приїзді у мами почалися пологи. Але двоє діток народилися мертвими. Моя мама мала важкі ускладнення. ЇЇ ніхто не лікував, а перенесли в окрему кімнату, щоб помирала. Врятував її від смерті лікар-німець.
Мене в місцеву школу не прийняли, бо я не вміла розмовляти російською. Це стало можливим тільки тоді, коли мені виповнилося 9 років.
В квітні 1949-го, помер глава родини, мій дідусь Нестор Іванович, не витримавши нелюдських умов життя, праці та суворого клімату Уралу.
Моя бабуся, Савета Михайлівна ще довго переховувалась у дзвіниці сільської церкви і на цвинтарі. Та це її не врятувало. Енкаведисти схопили знедолену жінку і на схилі літ відправили на Далекий Схід. В засланні вона перебувала аж до настання «хрущовської відлиги».
У 1961 році залишки великої, всіма знаної і шанованої в Драчинцях родини Купчанків повернулися у рідне село.
Мої родичі відійшли у вічність. Я в 1965 році закінчила Чернівецьке медичне училище. Все життя працювала в Драчинецькій лікарні.
Радянська влада жорстоко покарала нашу родину за те, що ми були українцями - мужніми, гордими, нескореними.
Згідно з дослідженнями редакції «Реабілітовані історією», в Кіцманському районі арештовано і репресовано 2162 особи.
З них:
за статтею 54-1 а, 54 – 11 - 1156 осіб
за статтею 54-3 (вислано на спецпоселення) - 775 осіб
репресовані без документів - 231 особа

Господи! Вислухай наші молитви, наші прохання від тих, хто був закатований, виріс у неволі московській, помер за волю України, за наші сльози, за нашу кров, за наші муки, за невинну смерть, подай катові кару.
Кожне століття народжує своїх Героїв і вписує в історію золотими літерами. Бережімо їх пам’ять! Слава Україні! Героям слава!

Олександра Купчанко-Гасяк,
голова осередку політв'язнів та
репресованих с.Драчинці та Н.Драчинці
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