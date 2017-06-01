Затверджено Стратегію удосконалення управління в сфері використання і охорони с/г земель державної власності

Кабмін постановою від 07.06.2017 № 413 затвердив Стратегію удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.
Метою Стратегії є створення сучасної, прозорої і дієвої системи управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суспільства (насамперед учасників антитерористичної операції), територіальних громад та держави, а також раціонального та ефективного функціонування сільськогосподарських регіонів з урахуванням потреб розвитку населених пунктів, запобігання деградації земель, необхідності забезпечення продовольчої безпеки держави.
Пріоритетами управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними є:
забезпечення паритету інтересів суспільства, територіальних громад та держави під час здійснення повноважень з розпорядження землями;
передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності переважно на умовах оренди на строк не більш як 7 років;
передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в оренду виключно на земельних торгах (в тому числі тих, строк дії оренди яких припиняється), крім установлених законом випадків;
оформлення державними підприємствами, установами та організаціями права користування земельними ділянками, які ними фактично використовуються, у строк до 1 січня 2018 року;
забезпечення здійснення заходів з охорони земель, збереження і відтворення родючості ґрунтів;
забезпечення відкритості, прозорості, прогнозованості, передбачуваності, послідовності діяльності Мінагрополітики та Держгеокадастру під час формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин;
запобігання виникненню корупційних факторів.
Крім цього, внесено зміни до постанов Кабміну від 20.08.1993 N 661 "Про затвердження Положення про моніторинг земель" і від 17.10.2012 N 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру".
Постанова набрала чинності 17 червня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 17.06.2017 N 112.
Про це повідомляє Аксенія АДАМЧУК в. о. начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.