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Новини
13:53
22 червня

До трудової книжки обов'язково вноситься запис про атестацію робочого місця

11:51
22 червня

У Чернівцях рятувальники ліквідували 2 пожежі

11:44
22 червня

Нескорена родина Купчанків з Драчинців

11:04
22 червня

Затверджено Стратегію удосконалення управління в сфері використання і охорони с/г земель державної власності

10:52
22 червня

За паркування на місцях для інвалідів - штраф -1700 грн.

09:19
22 червня

Удвічі більше чернівчан бажають дізнатись про власні доходи

09:18
22 червня

Антикорупційний сервіс «Пульс»" працює для платників

09:17
22 червня

До уваги неприбуткових організацій!

09:15
22 червня

Інформація для буковинців щодо невикористаної субсидії та її практичної монетизації

09:07
22 червня

На Буковині потяг протаранив легковик

09:03
22 червня

Потяг Чернівці – Сучава сприятиме буковинцям подорожувати до країн ЄС

08:55
22 червня

Цьогоріч за субсидіями звернулося більше буковинців нім минулого року

15:33
21 червня

ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА МІСТА ЧЕРНІВЦІ МОЖЕ ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗ ГАЗУ

14:46
21 червня

Цьогоріч власний податковий номер отримали понад 4 тисячі чернівчан

14:45
21 червня

Нове місце роботи: соціальна пільга

14:40
21 червня

Як новоствореному платнику податків стати на облік в органах ДФС

14:37
21 червня

На Буковині через укус змії до лікарні госпіталізовано дитину

13:44
21 червня

Утвердження гендерної рівності в суспільстві

13:13
21 червня

Аліменти визнали власністю дитини та збільшили їх мінімальний розмір

11:20
21 червня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили майже 5 млн. грн.

11:19
21 червня

Сплачуємо податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

11:18
21 червня

Перелік виплат роботодавців, на які не нараховується ЄСВ

11:10
21 червня

Прикордонники на Буковині затримали 3 індусів, які прямували в ЄС

11:08
21 червня

Жителі Сокирянщини звернулися до прокуратури щодо доцільності розподілу земельних ділянок

11:01
21 червня

Чернівецькі та румунські прикордонники завадили порушникам переправити сигарети через кордон

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Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
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АНОНС! "Невидима варта"
АНОНС! "Невидима варта"
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.

21 червня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА.
Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
23 червня о 12:00
в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.
План заходу:
24 червня о 12.00
24 червня о 12.00
25 червня о 12.00
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
Початок вистави - 13.00
25 червня о 17.00
25 червня о 17.00
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Затверджено Стратегію удосконалення управління в сфері використання і охорони с/г земель державної власності

Сьогодні, 11:04 / Коментарів: 0
Кабмін постановою від 07.06.2017 № 413 затвердив Стратегію удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.
Метою Стратегії є створення сучасної, прозорої і дієвої системи управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суспільства (насамперед учасників антитерористичної операції), територіальних громад та держави, а також раціонального та ефективного функціонування сільськогосподарських регіонів з урахуванням потреб розвитку населених пунктів, запобігання деградації земель, необхідності забезпечення продовольчої безпеки держави.
Пріоритетами управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними є:
забезпечення паритету інтересів суспільства, територіальних громад та держави під час здійснення повноважень з розпорядження землями;
передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності переважно на умовах оренди на строк не більш як 7 років;
передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в оренду виключно на земельних торгах (в тому числі тих, строк дії оренди яких припиняється), крім установлених законом випадків;
оформлення державними підприємствами, установами та організаціями права користування земельними ділянками, які ними фактично використовуються, у строк до 1 січня 2018 року;
забезпечення здійснення заходів з охорони земель, збереження і відтворення родючості ґрунтів;
забезпечення відкритості, прозорості, прогнозованості, передбачуваності, послідовності діяльності Мінагрополітики та Держгеокадастру під час формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин;
запобігання виникненню корупційних факторів.
Крім цього, внесено зміни до постанов Кабміну від 20.08.1993 N 661 "Про затвердження Положення про моніторинг земель" і від 17.10.2012 N 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру".
Постанова набрала чинності 17 червня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 17.06.2017 N 112.

Про це повідомляє Аксенія АДАМЧУК в. о. начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
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