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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:53
22 червня

До трудової книжки обов'язково вноситься запис про атестацію робочого місця

11:51
22 червня

У Чернівцях рятувальники ліквідували 2 пожежі

11:44
22 червня

Нескорена родина Купчанків з Драчинців

11:04
22 червня

Затверджено Стратегію удосконалення управління в сфері використання і охорони с/г земель державної власності

10:52
22 червня

За паркування на місцях для інвалідів - штраф -1700 грн.

09:19
22 червня

Удвічі більше чернівчан бажають дізнатись про власні доходи

09:18
22 червня

Антикорупційний сервіс «Пульс»" працює для платників

09:17
22 червня

До уваги неприбуткових організацій!

09:15
22 червня

Інформація для буковинців щодо невикористаної субсидії та її практичної монетизації

09:07
22 червня

На Буковині потяг протаранив легковик

09:03
22 червня

Потяг Чернівці – Сучава сприятиме буковинцям подорожувати до країн ЄС

08:55
22 червня

Цьогоріч за субсидіями звернулося більше буковинців нім минулого року

15:33
21 червня

ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА МІСТА ЧЕРНІВЦІ МОЖЕ ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗ ГАЗУ

14:46
21 червня

Цьогоріч власний податковий номер отримали понад 4 тисячі чернівчан

14:45
21 червня

Нове місце роботи: соціальна пільга

14:40
21 червня

Як новоствореному платнику податків стати на облік в органах ДФС

14:37
21 червня

На Буковині через укус змії до лікарні госпіталізовано дитину

13:44
21 червня

Утвердження гендерної рівності в суспільстві

13:13
21 червня

Аліменти визнали власністю дитини та збільшили їх мінімальний розмір

11:20
21 червня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили майже 5 млн. грн.

11:19
21 червня

Сплачуємо податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

11:18
21 червня

Перелік виплат роботодавців, на які не нараховується ЄСВ

11:10
21 червня

Прикордонники на Буковині затримали 3 індусів, які прямували в ЄС

11:08
21 червня

Жителі Сокирянщини звернулися до прокуратури щодо доцільності розподілу земельних ділянок

11:01
21 червня

Чернівецькі та румунські прикордонники завадили порушникам переправити сигарети через кордон

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Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
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Що, Де, Коли
АНОНС! "Невидима варта"
АНОНС! "Невидима варта"
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.

21 червня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА.
Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
23 червня о 12:00
в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.
План заходу:
24 червня о 12.00
24 червня о 12.00
25 червня о 12.00
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
Початок вистави - 13.00
25 червня о 17.00
25 червня о 17.00
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Антикорупційний сервіс «Пульс»" працює для платників

Сьогодні, 09:18 / Коментарів: 0
При ДФС України діє інтерактивний сервіс «Пульс», який дає змогу платникам повідомляти про неправомірні вчинки або бездіяльність співробітників органів ДФС.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Окрім того, представники бізнесу мають можливість оперативно вирішити суперечливі питання, що виникають не тільки у сфері адміністрування податків, а й під час здійснення митного контролю й митного оформлення. Номер цілодобової телефонної лінії «Пульс»: (044) 284-00-07.
Заявники протягом 1-3 робочих днів отримують інформацію щодо результатів розгляду звернень та важливих заходів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін розгляду може бути подовжено до 15 днів.
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