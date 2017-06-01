Антикорупційний сервіс «Пульс»" працює для платників

При ДФС України діє інтерактивний сервіс «Пульс», який дає змогу платникам повідомляти про неправомірні вчинки або бездіяльність співробітників органів ДФС.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Окрім того, представники бізнесу мають можливість оперативно вирішити суперечливі питання, що виникають не тільки у сфері адміністрування податків, а й під час здійснення митного контролю й митного оформлення. Номер цілодобової телефонної лінії «Пульс»: (044) 284-00-07.
Заявники протягом 1-3 робочих днів отримують інформацію щодо результатів розгляду звернень та важливих заходів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін розгляду може бути подовжено до 15 днів.