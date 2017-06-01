До уваги неприбуткових організацій!

Чернівецька ОДПІ нагадує, що з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій до 1 липня 2017 року неприбутковим підприємствам, установам та організаціям необхідно привести установчі документи у відповідність до вимог п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України та надати копії таких документів з заявою форми 1-РН до контролюючого органу.
Житлово-будівельні кооперативи, крім вищезазначеного, також повинні надати завірені ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність та не надали їх копії контролюючому органу, будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій після 1 липня 2017 року.
Для релігійних організацій цей термін подовжено до 1 січня 2018 року.
Це передбачено п.35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. №440.