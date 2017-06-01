Інформація для буковинців щодо невикористаної субсидії та її практичної монетизації

Законодавство: Субсидії призначаються відповідно до всього одної постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг”.



В травні 2017 року Урядом внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.



Зокрема, передбачено: здійснити монетизацію залишків невикористаних субсидій на оплату опалення (в обсягах до 100 м3 природного газу та 150 кВт електроенергії), що виникли у зв'язку з економним споживанням природного газу та електроенергії.



Після подання стандартної заяви до районних управлінь праці та соціального захисту населення (у селах області через соціальних працівників) кошти перераховуватимуться на особовий рахунок одержувача в банківській установі або будуть виплачуватися через відділення поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта"



Про це повідомляє прес-служба ОДА.



Що це означає для отримувача субсидій?



Монетизація залишків – це обсяг до 100 м3 природного газу (696 грн.) та 150 кВт електроенергії (174 грн.) При цьому слід враховувати вартість електроенергії при використанні зонних лічильників електроенергії;



Невикористана субсидія – це невикористана дотація, компенсація. Тобто залишок зекономленої дотації, компенсації, яку надала держава для тих хто отримує невеликий дохід.







Повернення невикористаної субсидії до бюджету. Що це означає?



Організація-надавач послуги проводить розрахунок зекономленого споживачем залишку невикористаних сум субсидій;



На рахунках споживачів залишаються лише ті кошти, які споживачем були сплачені в повному обсязі, до нарахованої йому субсидії на опалювальний період, а решта повертається до бюджету.







Для прикладу: Домогосподарство отримало субсидію на 400 м3 природного газу щомісячно, із яких, виходячи із розміру свого доходу, за 100 м3 (696 грн.) має сплачувати сім’я, а за 300 м3 (2088грн.) через програму субсидій буде сплачувати держава.



За 7 місяців опалювального сезону домогосподарство сплатить 4 тис. 872 грн. (за 700 м3), а держава додасть 14 тис. 616 грн. (за 2100 м3) .



Тепер про основну суть розрахунку. Якщо сім’я в системі субсидій за сезон витратила не більше 2100 м3, то вона могла взагалі не платити свій щомісячний внесок в розмірі 696 грн.



Якщо витрачено ще менше ніж 2100 м3, сім’я може сподіватись на грошову компенсацію (монетизацію) до 696 грн. Наприклад, домогосподарство використало за сезон 2070 м3 природного газу і, таким чином, зекономило 30 м3 палива. За це сім’я при проведенні монетизації отримає 206,8 грн.



Якщо домогосподарство використало за сезон 1900 м3 природного газу, то воно зекономило 200 м3 палива. За це сім’я при проведенні монетизації отримає 686 грн. (за зекономлені 100 м3), а кошти за другі зекономлені 100 м3 будуть повернуті до бюджету. Висновок: економте, але в межах розумного, щоб не змерзнути і не витрачатись додатково на ліки.



У випадку, якщо домогосподарство використало за сезон від 2100 м3 до 2800 м3 необхідно сплачувати частину свого щомісячного внеску 696 грн. і ніяких монетизованих коштів ви при таких витратах ви не отримаєте. Але у вас в оселі буде трохи тепліше.



У випадку, якщо домогосподарство використало за сезон більше 2800 м3 необхідно сплачувати кожен свій щомісячний внесок 696 грн. і додатково за всі перевитрати газу. Ясно, що монетизованих коштів ви також не отримаєте. Але ви самі є господарем температури у своєму помешканні.