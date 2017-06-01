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13:53
22 червня

До трудової книжки обов'язково вноситься запис про атестацію робочого місця

11:51
22 червня

У Чернівцях рятувальники ліквідували 2 пожежі

11:44
22 червня

Нескорена родина Купчанків з Драчинців

11:04
22 червня

Затверджено Стратегію удосконалення управління в сфері використання і охорони с/г земель державної власності

10:52
22 червня

За паркування на місцях для інвалідів - штраф -1700 грн.

09:19
22 червня

Удвічі більше чернівчан бажають дізнатись про власні доходи

09:18
22 червня

Антикорупційний сервіс «Пульс»" працює для платників

09:17
22 червня

До уваги неприбуткових організацій!

09:15
22 червня

Інформація для буковинців щодо невикористаної субсидії та її практичної монетизації

09:07
22 червня

На Буковині потяг протаранив легковик

09:03
22 червня

Потяг Чернівці – Сучава сприятиме буковинцям подорожувати до країн ЄС

08:55
22 червня

Цьогоріч за субсидіями звернулося більше буковинців нім минулого року

15:33
21 червня

ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА МІСТА ЧЕРНІВЦІ МОЖЕ ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗ ГАЗУ

14:46
21 червня

Цьогоріч власний податковий номер отримали понад 4 тисячі чернівчан

14:45
21 червня

Нове місце роботи: соціальна пільга

14:40
21 червня

Як новоствореному платнику податків стати на облік в органах ДФС

14:37
21 червня

На Буковині через укус змії до лікарні госпіталізовано дитину

13:44
21 червня

Утвердження гендерної рівності в суспільстві

13:13
21 червня

Аліменти визнали власністю дитини та збільшили їх мінімальний розмір

11:20
21 червня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили майже 5 млн. грн.

11:19
21 червня

Сплачуємо податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

11:18
21 червня

Перелік виплат роботодавців, на які не нараховується ЄСВ

11:10
21 червня

Прикордонники на Буковині затримали 3 індусів, які прямували в ЄС

11:08
21 червня

Жителі Сокирянщини звернулися до прокуратури щодо доцільності розподілу земельних ділянок

11:01
21 червня

Чернівецькі та румунські прикордонники завадили порушникам переправити сигарети через кордон

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Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
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АНОНС! "Невидима варта"
АНОНС! "Невидима варта"
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.

21 червня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА.
Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
23 червня о 12:00
в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.
План заходу:
24 червня о 12.00
24 червня о 12.00
25 червня о 12.00
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
Початок вистави - 13.00
25 червня о 17.00
25 червня о 17.00
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Інформація для буковинців щодо невикористаної субсидії та її практичної монетизації

Сьогодні, 09:15 / Коментарів: 0
Законодавство: Субсидії призначаються відповідно до всього одної постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг”.

В травні 2017 року Урядом внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Зокрема, передбачено: здійснити монетизацію залишків невикористаних субсидій на оплату опалення (в обсягах до 100 м3 природного газу та 150 кВт електроенергії), що виникли у зв'язку з економним споживанням природного газу та електроенергії.

Після подання стандартної заяви до районних управлінь праці та соціального захисту населення (у селах області через соціальних працівників) кошти перераховуватимуться на особовий рахунок одержувача в банківській установі або будуть виплачуватися через відділення поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта"

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

Що це означає для отримувача субсидій?

Монетизація залишків – це обсяг до 100 м3 природного газу (696 грн.) та 150 кВт електроенергії (174 грн.) При цьому слід враховувати вартість електроенергії при використанні зонних лічильників електроенергії;

Невикористана субсидія – це невикористана дотація, компенсація. Тобто залишок зекономленої дотації, компенсації, яку надала держава для тих хто отримує невеликий дохід.



Повернення невикористаної субсидії до бюджету. Що це означає?

Організація-надавач послуги проводить розрахунок зекономленого споживачем залишку невикористаних сум субсидій;

На рахунках споживачів залишаються лише ті кошти, які споживачем були сплачені в повному обсязі, до нарахованої йому субсидії на опалювальний період, а решта повертається до бюджету.



Для прикладу: Домогосподарство отримало субсидію на 400 м3 природного газу щомісячно, із яких, виходячи із розміру свого доходу, за 100 м3 (696 грн.) має сплачувати сім’я, а за 300 м3 (2088грн.) через програму субсидій буде сплачувати держава.

За 7 місяців опалювального сезону домогосподарство сплатить 4 тис. 872 грн. (за 700 м3), а держава додасть 14 тис. 616 грн. (за 2100 м3) .

Тепер про основну суть розрахунку. Якщо сім’я в системі субсидій за сезон витратила не більше 2100 м3, то вона могла взагалі не платити свій щомісячний внесок в розмірі 696 грн.

Якщо витрачено ще менше ніж 2100 м3, сім’я може сподіватись на грошову компенсацію (монетизацію) до 696 грн. Наприклад, домогосподарство використало за сезон 2070 м3 природного газу і, таким чином, зекономило 30 м3 палива. За це сім’я при проведенні монетизації отримає 206,8 грн.

Якщо домогосподарство використало за сезон 1900 м3 природного газу, то воно зекономило 200 м3 палива. За це сім’я при проведенні монетизації отримає 686 грн. (за зекономлені 100 м3), а кошти за другі зекономлені 100 м3 будуть повернуті до бюджету. Висновок: економте, але в межах розумного, щоб не змерзнути і не витрачатись додатково на ліки.

У випадку, якщо домогосподарство використало за сезон від 2100 м3 до 2800 м3 необхідно сплачувати частину свого щомісячного внеску 696 грн. і ніяких монетизованих коштів ви при таких витратах ви не отримаєте. Але у вас в оселі буде трохи тепліше.

У випадку, якщо домогосподарство використало за сезон більше 2800 м3 необхідно сплачувати кожен свій щомісячний внесок 696 грн. і додатково за всі перевитрати газу. Ясно, що монетизованих коштів ви також не отримаєте. Але ви самі є господарем температури у своєму помешканні.
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