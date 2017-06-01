Потяг Чернівці – Сучава сприятиме буковинцям подорожувати до країн ЄС

Вчора, 21 червня, на станції Вадул-Сірет відбулася двостороння робоча зустріч делегацій Чернівецької області та Сучавського повіту (Румунія), під час якої обговорено технічні питання запуску потяга сполученням Чернівці-Сучава.
Румунська делегація на чолі з головою Сучавської повітової ради Георге Флутором наголосила на тому, що відповідні дозволи з румунської сторони щодо курсування потяга «Сучава – Чернівці», «Чернівці – Сучава», вже надані, до того ж серед населення сусідньої держави спостерігається жвавий інтерес до цього напрямку.
Про це повідомляє прес-служба ОДА.
Наразі сторони домовились продовжувати роботу щодо узгодження часу, розкладу, питань здійснення прикордонного та митного контролю. Не менш важливим також є визначення ціни квитка, адже, як зазначають обидві сторони, він має бути доступним, а поїздка потягом комфортною та швидкою.
Як зазначив на попередній зустрічі голова облдержадміністрації Олекандр Фищук: «Людина може зранку сісти на потяг в Чернівцях, в продовж 3-х годин прибути до Сучави, вирішити свої питання і ввечі повернутися до Чернівців».