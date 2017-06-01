Цьогоріч за субсидіями звернулося більше буковинців нім минулого року

У січні–травні п.р. до служби субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 62,9 тис. домогосподарств
(в 1,6 раза більше, ніж у січні–травні 2016р.). Субсидії призначено 71,0 тис. домогосподарств (112,9% від тих, які за ними звернулися, ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.).
Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій області.
У порівнянні з січнем–травнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 1,7 раза.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у травні п.р. отримували 34,4% домогосподарств області (на 35,9% більше, ніж у травні 2016р.).
У розрахунку на одне домогосподарство сума призначеної субсидії цього виду у травні п.р. становила 728,7 грн проти 1510,8 грн у травні 2016р.
За субсидіями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою в січні–травні п.р. звернулося 22,6 тис. домогосподарств. Субсидії призначено 16,0 тис. домогосподарств, що складало 70,9% від тих, які за ними звернулися.
У порівнянні з січнем–травнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 5,9 раза.
Середній розмір призначеної субсидії цього виду у травні п.р. на одне домогосподарство становив 2614,7 грн проти 1529,2 грн у травні 2016р.