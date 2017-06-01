Нарешті Праця народного депутата Максима Бурбака і голови ОДА Олександра Фищука приносить конкретну користь нашим землякам і сусідам з Румунії. Поїзд з Чернівців до Сучави уже стоїть на колії. Румунська сторона дала всі дозволи для руху. Справа за Україною.
Днями визначено, що оптимальним форматом відповідного сполучення стане курсування потягів «Чернівці-Вадул-Сірет» та «Сучава-Вадул-Сірет» двічі на день, пасажири яких робитимуть пересадку, а також проходитимуть митний і паспортний контроль на залізничній станції «Вадул-Сірет». Таким чином подорож з Чернівців до Сучави триватиме приблизно 3 години. Вартість квитка становитиме орієнтовно 5 євро. Також розглянуто можливість здійснення спільного митного й паспортного контролю безпосередньо під час руху вказаних потягів, що дозволило б скоротити час подорожі. Водночас, такий вид проходження контролю потребує укладання додаткових міжнародних угод.
Як зазначив на попередній зустрічі голова облдержадміністрації Олекандр Фищук: «Людина може зранку сісти на потяг в Чернівцях, в продовж 3-х годин прибути до Сучави, вирішити свої питання і ввечі повернутися до Чернівців».