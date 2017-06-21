ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА. Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають. Початок вистави - 13.00
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України. о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці. 14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
- Біля залізничного вокзалу у тролейбусі, який курсує за третім маршрутом, луснув скат. - Кeрівництво області обговорило з румунською стороною тeхнічні можливості руху потягів зі станції "Вадул - Сірeт". - Мер Садовий звернувся до 5 буковинських міст із проханням прийняти на їхніх полігонах побутові відходи зі Львова. - На подвір’я буковинця невідомий кинув гранату. - 27-річний чернівчанин обікрав продуктову крамницю. - Понад три тисячі пачок цигарок виявили у туристичному автобусі в пункті пропуску "Порубне". - Троє громадян Індії намагалися потрапити до Євросоюзу через українсько-румунський кордон. - Громадянина РФ двічі притягали до адмінвідповідальності за порушення правил перебування в Україні. - Відшукати лицарів ОУН та УПА взялися науковці, аби вручити їм нагороди. - Футбольний клуб "Буковина" офіційно вибув із першої ліги і в наступному сезоні змагатиметься уже в другій.