«Хлопці не ховалися за київськими прописками»: у Чернівцях депутат-учасник АТО висловив повагу працівникам мерії, які пішли до армії

Депутат Чернівецької міськради Олександр Ставчанський розкритикував користувачів Facebook, які висловлювали агресивні коментарі щодо відправки працівників мерії Чернівців та племінника міського голови на військову службу, звинувачуючи їх у тому, що вони буцімто пішли до армії заради отримання статусу і зарплати.
Про це Ставчанський написав на своїй ФБ-сторінці, пише molbuk.ua
"Перед тим, як щось коментувати, раджу цим "писакам" дізнатися, скільки у Чернівцях є офіцерів запасу. Знайти їх – те саме, що знайти кілька голок у стіжку сіна. А тим, хто допоміг знайти ці "голки у сіні", хочу сказати – ви переступили будь-яку межу моралі. Вам ніколи не зрозуміти, скільки було пролито маминих сліз у сім’ях військових через цю війну. Вам ніколи цього не зрозуміти, бо серед вас немає жодного справжнього чоловіка. Серед вас лише "с*икло", яке посеред білого дня ходить містом і десять разів оглядається, щоби ніхто його ненароком не зачепив. Те, що ви сидите вдома у мирі і затишку, не дає вам права говорити про війну на Сході України, бо ви там не були. А якщо колись будете, то, думаю, після того довго ще не наважитесь писати всілякі нісенітниці", - написав депутат.
Водночас він висловив свою повагу до військовослужбовців.
"А наші хлопці з міськради - молодці. Бо не злякалися, на відміну від окремих депутатів міськради, котрі ховаються від військкомату під київськими прописками. Успіхів вам, Павло Каспрук, Степан Руденко, Василь Михайлюк!", - написав Ставчанський.
Нагадаємо, 19 червня з Чернівецької області відправили на військову службу за призовом 15 офіцерів запасу, серед яких були працівники Чернівецької міськради і племінник мера Чернівців.