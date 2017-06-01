Олександр Фищук бере участь у засіданні Комітету Верховної Ради щодо погодження Переліку об'єктів, згідно яких здійснюється реалізація заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Чернівецькій області

21 червня, голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук перебуває у місті Київ.
Очільник виконавчої влади краю візьме участь у засіданні Комітету Верховної Ради на якому, зокрема, буде розглянуте питання про погодження Переліку об'єктів, щодо яких здійснюється реалізація заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Чернівецькій області в рамках експерименту відповідно до пункту 33 розподілу VIБюджетного кодексу України.
Окрім того, у рамках робочого візиту Олександр Фищук матиме низку зустрічей щодо вирішенням важливих соціально-економічних питань Чернівецької області.прес-служба Чернівецької ОДАВід редакції: Хоч і голова облради Іван Мунтян раніше керував дорогами Буковини, його на засіданні не буде. Напевне, нічого доброго для краю колись він не зробив. А з іншого боку Мунтян представляє партію, яка у глухій опозиції до влади (а це означає й в опозиції до Фищука). Його партія не підтримує урядові програми, діяльність президента України. Тож голова Чернівецької облради Іван Мунтян проти реалізація заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Чернівецькій області в рамках експерименту відповідно до пункту 33 розподілу VIБюджетного кодексу України.
Отаку біду має Буковина.