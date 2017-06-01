ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА МІСТА ЧЕРНІВЦІ МОЖЕ ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗ ГАЗУ

В результаті проведення регламентних робіт з технічного обстеження газових мереж, вчора, 20 червня поточного року, працівниками ПАТ «Чернівцігаз» були виявлені витоки газу на газопроводі-вводі низького тиску за адресою вул. Головна, 41. Силами аварійної служби підприємства виток газу було ліквідовано та проведено заміну газопроводу-вводу до будинку за вказаною вище адресою. Про це повідомляє press@cvgas.com.ua.
Подальше обстеження розподільчого газопроводу на ділянці вздовж вулиці Головної показало, що близько 200 метрів даного газопроводу знаходиться в аварійному стані.
Ерозія газопроводу спричинює численні витоки газу, ліквідація яких вимагає повної заміни пошкодженої ділянки газової мережі. Орієнтовна вартість робіт та матеріалів із заміни газопроводу може складати від 2 до 4 млн. грн.
Кошти на заміну газопроводу в тарифі ПАТ «Чернівцігаз» не передбачені.
За умови підтвердження попередніх даних обстеження, без газу може залишитись значна ділянка центральної частини міста, де проживає близько 2000 споживачів блакитного палива.
Загальна характеристика газопроводу
Тип газопроводу: розподільчий газопровід низького тиску.
Діаметр: 159 мм..
Матеріал: сталевий.
Рік будівництва: 1962 р.
Належність: державна власність.