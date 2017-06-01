Нове місце роботи: соціальна пільга

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що фізична особа не може скористатися соціальною пільгою на новому місці роботи у місяці, в якому пільгу застосовано за попереднім місцем роботи.
Оскільки платник податків має право на отримання податкової соціальної пільги лише від одного працедавця і реалізував це право у звітному місяці на старому місці роботи, то така фізична особа не має права на отримання в цьому місяці податкової соціальної пільги на новому місці роботи
Однак при дотриманні умов отримання податкової соціальної пільги така фізична особа має право на отримання податкової соціальної пільги на новому місці роботи з наступного місяця після прийняття на роботу.
Відповідно до п.п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2017 р – 1600 грн), помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Тобто, у 2017 році – це 2240 грн. (100 % = 800,00 гpн. (тобто 50 % вище згаданого прожиткового мінімуму); 150 % ПCП = 1200,00 гpн; 200 % ПCП = 1600 гpн).
Згідно з пп. 169.3.4 ПКУ податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку був звільнений з місця роботи.