На Буковині через укус змії до лікарні госпіталізовано дитину

20 червня до реанімаційного відділення Вижницької центральної районної лікарні із діагнозом укус змії було госпіталізовано мешканця села Доліби Львівської області, 2007 року народження.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Хлопчик приїхав у гості до родичів у село Лопушна Вижницького району. Під час заготівлі сіна дитина не помітила у траві змію та випадково наступила на неї. У результаті змія вкусила хлопця за ногу. Зараз постраждалий перебуває у лікувальному закладі.
Управління ДСНС України у Чернівецькій області нагадує громадянам, якщо укусила змія, перш за все, слід визначити, отруйна вона чи ні. На місці укусу залишаються сліди від зубів змії у вигляді двох серпоподібних смуг, утворюючих напівовал із дрібних точок. Неотруйна змія залишає тільки цей слід на шкірі. Якщо ж укусила отруйна змія, то в передній частині напівовала між серпоподібними смугами є дві ранки (сліди від її двох отруйних зубів), з яких переважно витікає кров.
Що необхідно зробити, якщо укусила отруйна змія?
Перш за все постаратися якомога скоріше відсмоктати із рани отруту, постійно її випльовувати. Не можна цього робити тому, у кого є садни чи інші поранення слизової губ або порожнини рота. Місце укусу необхідно обробити антисептичними засобами, шкіру навколо рани – зеленкою або спиртом, одеколоном.
Відсмоктавши отруту, необхідно обмежити рухомість потерпілого. Якщо змія укусила в ногу, прибинтувати її до другої ноги та, підклавши що-небудь під ноги, злегка підняти їх. При укусі в руку необхідно зафіксувати її в зігнутому положенні. Щоб прискорити виведення отрути з організму, потерпілому варто давати пити багато чаю і лужної мінеральної води.
Найбільш ефективний засіб проти зміїної отрути – полівалентна протизміїна сироватка, введена не пізніше ніж через 30 хвилин після укусу. Але вводити її може і повинен тільки медичний працівник. Самостійність небезпечна через можливий розвиток алергічних реакцій на введення сироватки. І якщо людині не надати термінової допомоги, вона може загинути.
Слід запам’ятати основне: потерпілого потрібно якнайшвидше на ношах або попутним транспортом доставити в найближчий медичний заклад.
Категорично забороняється:
- накладати джгут на кінцівку вище місця укусу. Це не перешкоджає всмоктуванню і розповсюдженню отрути в організмі, але порушує кровопостачання в кінцівці і сприяє розвитку некрозу (омертвіння) тканин, накопиченню продуктів розпаду в кінцівці і різкому погіршенню стану хворого після зняття джгута;
- припікати місце укусу вогнем, хімічними речовинами;
- розрізати рану на місці укусу.
Щоб попередити нещастя, завжди дотримуйтеся правил безпеки. Вирушаючи на відпочинок у гори, у ліс по гриби чи ягоди, слід бути обережними. І не забувати, що змія кусається тільки захищаючись!