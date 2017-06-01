Утвердження гендерної рівності в суспільстві

7 червня 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів запроваджено посаду Урядового уповноваженого з питань гендерної політики та затверджено Положення про нього.
Реалізація постанови сприятиме удосконаленню механізму здійснення Урядом повноважень у сфері забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, а також підвищенню ефективності здійснення заходів з утвердження гендерної рівності у суспільстві та розвитку культури гендерної рівності.
Відповідно до Положення, основними завданнями Урядового уповноваженого є:
1) сприяння забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;
2) участь відповідно до компетенції у координації роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
3) проведення моніторингу щодо врахування Кабінетом Міністрів України принципу гендерної рівності під час прийняття нормативно-правових актів;
4) участь у здійсненні Прем’єр-міністром України представництва Кабінету Міністрів України у міжнародних зустрічах і форумах, у тому числі з Комісією ООН із статусу жінок, Радою безпеки ООН на сесіях з порядку денного “Жінки, мир, безпека”, Ради Європи, ОБСЄ тощо;
5) співпраця та взаємодія з громадянським суспільством з питаньщодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства.
Про це повідомляє Галина ПШЕНИЧКО головний спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.